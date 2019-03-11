Balenciaga找模特兒不設限 其中還有首位台灣代表
時尚品牌Balenciaga日前在巴黎時裝周推出秋冬大秀，秀上的迷你小包備受熱議，可以說是那幾天網路當紅的話題之一。不過其實除了秀上的設計之外，Balenciaga又再次用獨樹一格的模特兒們傳達跳脫傳統審美觀的概念，而這當中更包含了一位台自台灣的模特兒。
來自台灣的蕭堯，第一次參與巴黎時裝周就受到Balenciaga的青睞，成為獨家模特兒「Exclusive Model」—也就是在時裝周期間只為一個品牌走秀，能夠拿到相對較高的薪資。而秀上更可以見到不同年齡層的男女模特兒，白髮、皺紋自然展現，像是tomorrow is another day經紀公司的Erwin Werder與澳洲舞蹈家Julie Shanahan。而來自香港的梁柏霆，同樣也是香港第一位登上Balenciaga秀台的代表，在變成模特兒之前他曾經擔任造型師和櫥窗設計師。
2019春夏秀上，Balenciaga就曾從日本東京古著、舊貨勝地高円寺發現一位叫Plasma的男子，他的特殊造型馬上受到星探注意，只是逛個街就被邀請到巴黎走秀。而同場秀上還有52歲的瑞典造型師Ursula Wångander，她也是品牌春夏廣告中的主角之一。
其實Balenciaga這幾季不斷在任用各類型的模特兒，人生背景和外貌沒有單一標準，他們絕非刻板印象中主流模特兒該有的樣子，但卻有著讓人過目難忘的特質。擁有大量不同風格模特兒的Stockholm、tomorrow is another day等經紀公司也成了他們友好合作夥伴。創意總監Demna Gvasalia除了藉此傳達多元審美觀之外，更重要的更是讓大家能觀察到他的設計是符合任何身型和樣貌的人。
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