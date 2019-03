Balenciaga找模特兒不設限 其中還有首位台灣代表

2019-03-11 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌Balenciaga日前在巴黎時裝周推出秋冬大秀,秀上的迷你小包備受熱議,可以說是那幾天網路當紅的話題之一。不過其實除了秀上的設計之外,Balenciaga又再次用獨樹一格的模特兒們傳達跳脫傳統審美觀的概念,而這當中更包含了一位台自台灣的模特兒。

來自台灣的蕭堯,第一次參與巴黎時裝周就受到Balenciaga的青睞,成為獨家模特兒「Exclusive Model」—也就是在時裝周期間只為一個品牌走秀,能夠拿到相對較高的薪資。而秀上更可以見到不同年齡層的男女模特兒,白髮、皺紋自然展現,像是tomorrow is another day經紀公司的Erwin Werder與澳洲舞蹈家Julie Shanahan。而來自香港的梁柏霆,同樣也是香港第一位登上Balenciaga秀台的代表,在變成模特兒之前他曾經擔任造型師和櫥窗設計師。

2019春夏秀上,Balenciaga就曾從日本東京古著、舊貨勝地高円寺發現一位叫Plasma的男子,他的特殊造型馬上受到星探注意,只是逛個街就被邀請到巴黎走秀。而同場秀上還有52歲的瑞典造型師Ursula Wångander,她也是品牌春夏廣告中的主角之一。