全球首發！棒棒泡芙新口味「雙莓派對」台灣搶先登場
日本人氣甜點ZAKUZAKU棒棒泡芙再推新口味！今年初春推出全球首發新口味「雙莓派對」棒棒泡芙，微微酸甜口感搭配粉嫩紫色造型，單手好拿好拍，是今春女孩們IG上必吃必拍的人氣甜點。另外，去年在IG、網路上造成話題的北海道牛乳霜淇淋系列商品，也將推出日本情人節限定款「黑巧可霜淇淋」，3/11於全台五間門市販售。
ZAKUZAKU棒棒泡芙去年推出多款台灣限定口味後，獲得許多粉絲熱愛，今年再度在台灣推出連日本都還未販售的內餡新口味「雙莓派對」，並選在全台第一間ZAKUZAKU台北信義A11店搶先開賣。「雙莓派對」棒棒泡芙選用法國覆盆子和黑醋栗天然果泥，混搭現作的香濃卡士達，呈現夢幻莓果紫色，與酥脆的芙餅皮融合，呈現清爽微酸甜口感。
為了讓台灣消費者能同步品嚐到更多日本熱賣商品，3/11起推出與日本情人節同系列限定款「黑巧可霜淇淋」，在酥脆甜筒擠上3圈半北海道牛乳霜淇淋，再沾滿法國進口黑巧克力醬，一口咬下享受到巧克力硬硬脆脆的口感。另外，去年熱賣兩個月狂銷8,000支的「莓果巧可霜淇淋」也將首度於台中、高雄兩間門市販售，消費者可一次吃到兩款限定口味。
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