全球首發！棒棒泡芙新口味「雙莓派對」台灣搶先登場

2019-03-11 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



日本人氣甜點ZAKUZAKU棒棒泡芙再推新口味！今年初春推出全球首發新口味「雙莓派對」棒棒泡芙，微微酸甜口感搭配粉嫩紫色造型，單手好拿好拍，是今春女孩們IG上必吃必拍的人氣甜點。另外，去年在IG、網路上造成話題的北海道牛乳霜淇淋系列商品，也將推出日本情人節限定款「黑巧可霜淇淋」，3/11於全台五間門市販售。

ZAKUZAKU棒棒泡芙去年推出多款台灣限定口味後，獲得許多粉絲熱愛，今年再度在台灣推出連日本都還未販售的內餡新口味「雙莓派對」，並選在全台第一間ZAKUZAKU台北信義A11店搶先開賣。「雙莓派對」棒棒泡芙選用法國覆盆子和黑醋栗天然果泥，混搭現作的香濃卡士達，呈現夢幻莓果紫色，與酥脆的芙餅皮融合，呈現清爽微酸甜口感。