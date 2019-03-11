林志玲自帶光芒閃瞎網友：「閃閃發光，都看不到方向盤惹」

2019-03-11 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



林志玲日前上傳了一張疑似修圖過度慘變「蛇精臉」的照片，引起熱議，而她依舊高EQ以笑臉回應所有的批評和討論。因為，沒幾天志玲姐姐出席汽車品牌活動，身穿一席銀色斜肩禮服搭配TASAKI珠寶，依舊美到讓網友說「如此閃閃發光，都看不到方向盤惹」。

日前林志玲才獲得Ralph Lauren加持成為品牌摯友，不久後又受邀替汽車品牌站台。活動上她身穿一席銀色斜肩禮服，搭配了TASAKI的最新系列kinetic珍珠黃K金耳環，呼應服裝的不對稱剪裁設計，時髦感激增，指間則點綴同系列的鑽石珍珠黃金戒指。林志玲不只散發出仙氣，還自帶光芒，看起來十分閃亮，讓網友直呼「如此閃閃發光，都看不到方向盤惹」。志玲姐姐所配戴的全新kinetic系列珠寶，是從品牌最具代表性的經典balance系列演變而來，受到宇宙恆星運動的啟發，運用黃K金勾勒出的線性線條。並以環型與直線構成的曲線，點綴阿古屋珍珠，為率性俐落感增添優雅。