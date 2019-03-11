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墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

林志玲自帶光芒閃瞎網友：「閃閃發光，都看不到方向盤惹」

2019-03-11 13:17聯合報 記者曾智緯╱即時報導

林志玲日前上傳了一張疑似修圖過度慘變「蛇精臉」的照片，引起熱議，而她依舊高EQ以笑臉回應所有的批評和討論。因為，沒幾天志玲姐姐出席汽車品牌活動，身穿一席銀色斜肩禮服搭配TASAKI珠寶，依舊美到讓網友說「如此閃閃發光，都看不到方向盤惹」。

日前林志玲才獲得Ralph Lauren加持成為品牌摯友，不久後又受邀替汽車品牌站台。活動上她身穿一席銀色斜肩禮服，搭配了TASAKI的最新系列kinetic珍珠黃K金耳環，呼應服裝的不對稱剪裁設計，時髦感激增，指間則點綴同系列的鑽石珍珠黃金戒指。林志玲不只散發出仙氣，還自帶光芒，看起來十分閃亮，讓網友直呼「如此閃閃發光，都看不到方向盤惹」。志玲姐姐所配戴的全新kinetic系列珠寶，是從品牌最具代表性的經典balance系列演變而來，受到宇宙恆星運動的啟發，運用黃K金勾勒出的線性線條。並以環型與直線構成的曲線，點綴阿古屋珍珠，為率性俐落感增添優雅。

與林志玲同樣是女神層級的「神力女超人」蓋爾加朵（Gal Gadot）也同樣懂得利用首飾替自己造型加分，先前她受邀參加時尚品牌活動時，便以Chaumet的Laurier系列鑽石耳環以及Joséphine系列戒指來點綴。透過高雅的鑽石設計，不僅讓蓋爾加朵於造型上有亮點，更為她增添了柔媚的女性特質。

「神力女超人」蓋爾加朵（Gal Gadot）搭配了Chaumet的首飾，出席時尚...
「神力女超人」蓋爾加朵（Gal Gadot）搭配了Chaumet的首飾，出席時尚品牌活動。圖／Chaumet提供
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TASAKI kinetic鑽石珍珠黃K金戒指，18K黃金、阿古屋珍珠、鑽石，約...
TASAKI kinetic鑽石珍珠黃K金戒指，18K黃金、阿古屋珍珠、鑽石，約70,500元。 圖／TASAKI提供
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TASAKI kinetic系列珍珠黃K金耳環，18K黃金與阿古屋珍珠，約73,900元。圖／TASAKI提供
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Joséphine系列Aigrette 18K白金鑽戒，鑲嵌明亮式切割鑽石，約26萬9,000元。圖／Chaumet提供
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林志玲出席汽車品牌活動，配戴了TASAKI的系列珠寶，讓網友直呼「又美又仙」。圖...
林志玲出席汽車品牌活動，配戴了TASAKI的系列珠寶，讓網友直呼「又美又仙」。圖／TASAKI提供
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Joséphine系列Aigrette 18K白金鑽戒，鑲嵌明亮式切割鑽石，約1...
Joséphine系列Aigrette 18K白金鑽戒，鑲嵌明亮式切割鑽石，約13萬7,000元。圖／Chaumet提供
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TASAKI kinetic珍珠黃K金耳環，18K黃金與阿古屋珍珠，約12萬8,...
TASAKI kinetic珍珠黃K金耳環，18K黃金與阿古屋珍珠，約12萬8,000元。圖／TASAKI提供
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「神力女超人」蓋爾加朵（Gal Gadot）搭配了Chaumet的首飾，出席時尚...
「神力女超人」蓋爾加朵（Gal Gadot）搭配了Chaumet的首飾，出席時尚品牌活動。圖／Chaumet提供
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林志玲出席汽車品牌活動，銀色禮服搭配TASAKI系列珠寶造型，讓網友直呼「又美又...
林志玲出席汽車品牌活動，銀色禮服搭配TASAKI系列珠寶造型，讓網友直呼「又美又仙」。圖／摘自微博
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林志玲出席汽車品牌活動，銀色禮服搭配TASAKI系列珠寶造型，讓網友直呼「又美又...
林志玲出席汽車品牌活動，銀色禮服搭配TASAKI系列珠寶造型，讓網友直呼「又美又仙」。圖／摘自微博
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