林志玲自帶光芒閃瞎網友：「閃閃發光，都看不到方向盤惹」
林志玲日前上傳了一張疑似修圖過度慘變「蛇精臉」的照片，引起熱議，而她依舊高EQ以笑臉回應所有的批評和討論。因為，沒幾天志玲姐姐出席汽車品牌活動，身穿一席銀色斜肩禮服搭配TASAKI珠寶，依舊美到讓網友說「如此閃閃發光，都看不到方向盤惹」。
日前林志玲才獲得Ralph Lauren加持成為品牌摯友，不久後又受邀替汽車品牌站台。活動上她身穿一席銀色斜肩禮服，搭配了TASAKI的最新系列kinetic珍珠黃K金耳環，呼應服裝的不對稱剪裁設計，時髦感激增，指間則點綴同系列的鑽石珍珠黃金戒指。林志玲不只散發出仙氣，還自帶光芒，看起來十分閃亮，讓網友直呼「如此閃閃發光，都看不到方向盤惹」。志玲姐姐所配戴的全新kinetic系列珠寶，是從品牌最具代表性的經典balance系列演變而來，受到宇宙恆星運動的啟發，運用黃K金勾勒出的線性線條。並以環型與直線構成的曲線，點綴阿古屋珍珠，為率性俐落感增添優雅。
與林志玲同樣是女神層級的「神力女超人」蓋爾加朵（Gal Gadot）也同樣懂得利用首飾替自己造型加分，先前她受邀參加時尚品牌活動時，便以Chaumet的Laurier系列鑽石耳環以及Joséphine系列戒指來點綴。透過高雅的鑽石設計，不僅讓蓋爾加朵於造型上有亮點，更為她增添了柔媚的女性特質。
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