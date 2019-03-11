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你是肌膚老化高危險群嗎？ 韓國美妝風靡這個成分

2019-03-11 12:40經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

肌膚從出生那一刻起就開始邁向老化歷程，若無及時且持續性修復老化受損肌膚，日積月累就會演變至表皮塌陷，產生洩露年齡的皺紋，出現「真老化」階段，臺安醫院皮膚科主任曾德朋表示，相較於一般健康肌膚，敏感性肌膚更容易失去健康彈力及受到老化影響，敏感性肌膚抗老保養護理則要再加強注意，盡量減少過度彩妝，並且做好每天肌膚的確實清潔，保養品要選擇具有敏感肌臨床實測具「修復與舒緩成分」，才能幫助皮膚修復及預防敏感反覆產生。

隨著內因性（遺傳／基因／體質）及外因性（紫外線、環境汙染、壓力、熬夜）老化因子影響，肌膚彈力要素逐漸流失而減少，造成真皮層內結構開始「慢性崩塌」、肌膚開始失去彈性進入「隱形老化」階段，若無及時且持續性修復老化受損肌膚，就會出現真老化。

肌膚彈力是掌控所有肌膚老化源頭關鍵因素，曾德朋表示，肌膚會失去彈性進而產生可視的皺紋原因，主要來自肌膚缺乏三大彈力要素，在肌膚真皮層內的玻尿酸、彈性蛋白（彈力纖維）及膠原蛋白是維繫肌膚年輕彈力三大重要關鍵。

理膚寶水B5彈潤修復精華是具備極高「修復力」醫美級抗老保養產品，可為肌膚達到彈潤恢復、撫紋緊實與透亮保濕，在亞洲國家上市掀起銷售佳績，尤其是風靡韓國美妝市場；理膚寶水資深產品經理李毓婷表示，關鍵在於四大醫美級修復抗老成分科技，能夠有效對抗隱形老化，快速重建肌膚彈潤，同步推出理膚寶水B5彈潤修復凝乳。

醫美品牌理膚寶水新品B5彈潤修復精華在韓國上市大受歡迎，台灣市場也在今年春天推出...
醫美品牌理膚寶水新品B5彈潤修復精華在韓國上市大受歡迎，台灣市場也在今年春天推出。圖／理膚寶水提供
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臺安醫院皮膚科主任曾德朋提醒，敏感肌膚比一般肌膚更需要提早預防老化問題。 圖／理...
臺安醫院皮膚科主任曾德朋提醒，敏感肌膚比一般肌膚更需要提早預防老化問題。 圖／理膚寶水提供
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老化修復抗老
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