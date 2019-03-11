不讓櫻花妝專美於前 「韓妞梨花妝關鍵兩點」快筆記
不讓東瀛女孩的櫻花妝專美於前，道地韓妞的「梨花妝」也是美得很粉嫩呢！
人氣韓牌PONY EFFECT本季除推出底妝新神器「持久無瑕氣墊粉餅 粉紅梨花限定版」外，還有訴求一抹便能輕鬆打造血色紅梨花唇的超閃耀水凝唇釉4新色。
韓國人氣彩妝師PONY也大方傳授「韓妞梨花妝關鍵兩點」，首要是「乾淨零瑕疵底妝」，PONY建議先以持久無瑕氣墊粉餅打造，不定妝也不脫妝的完美底妝，就可以馬上擁有韓妞乾淨零瑕疵微霧光感妝容。PONY指出：「完成精緻漂亮的底妝最重要的就是份量，多不一定就是好，而是要分配適當的量均勻放在臉上，再開始按壓與皮膚進行貼合，千萬不要拿著粉撲一直沾、一直拍。」
韓妞梨花妝的第二關鍵則是「血色紅梨花唇」，PONY尤其推薦新色 #BERRY GOOD，因添加水解玻尿酸與凝膠滋潤質地，彷彿果凍一般，可創造Juicy豐唇視覺效果，輕鬆打造血色紅梨花唇，綻放粉嫩好氣色。
如果想讓韓妞梨花妝更上一層樓，PONY建議為了幫助底妝更服貼，可使用質地清爽滋潤兼具控油及保濕效果的高防曬係數SPF 50+/PA++++水透光妝前防護乳打底，並以韓妞4色訂製眼影盤#神秘紅、專業雙頭眉筆 #自然棕色打造清新溫柔的迷人電眼。
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