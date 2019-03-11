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北國無黑山？瑞典「阿那力斯悲劇」的山難教訓

「我會盡最大能耐保護台灣」日本人分享311的感動故事

2019-03-11 09:53聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今天是日本311地震發生屆滿八年的日子，已取得中華民國國籍的日裔中島健一在臉書社團分享八年前在台灣留學時期，班上同學主動捐錢讓他回日本去看福島的奶奶。他說，那是他最後一次見到奶奶，現在自己隨身帶著奶奶的最後一封信環台到有需要的地方幫忙，「謝謝台灣保護我們日本，我也會盡我最大的能耐來保護台灣」。

中島在臉書社團「日台交流廣場」發文說，2011年東日本大地震時他在台灣讀書，雖然擔心在福島的奶奶，但自己是窮學生、福島交通又中斷，只能窮緊張。此時有位稍微年長的同學把他叫出教室，拿了一筆錢要他回去救奶奶，隨後一進教室班長也站起來說，與其捐錢給日本、不如先幫自己班上的日本同學。中島說，「這份恩情我真的真的一直都沒有忘記。」

千辛萬苦回到日本，看到台灣救災隊在當地幫忙，中島說，他一直心存著感激，這些事「一直烙印在我心底，中島一家真的非常感謝台灣」。奶奶交給他一封信，信中寫道自己活到90歲了，雖然沒有精神但很努力地活著，要孫子保重身體，「要成為一個很棒的大人」。

中島奶奶過世後，房子留給了過去很照顧她、但房子被震垮的朋友住。中島健一現在得知台灣有哪些地方需要幫助，都會前去幫忙，「希望我們兩國跟這社團關係一樣越來越好！」他還對天上的奶奶說，「奶奶不要擔心，我也成為很棒的大人了。」

中島健一於2017年放棄日本國籍，取得中華民國護照及身分證，當年他旅居台灣16年。

日本311地震發生屆滿八年，日本人中島健一分享八年前在台灣留學時期，班上同學主動...
日本311地震發生屆滿八年，日本人中島健一分享八年前在台灣留學時期，班上同學主動捐錢讓他回日本去看福島的奶奶的故事，福島奶奶寫給他的最後一封信。圖／中島健一提供
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日本311地震發生屆滿八年，日本人中島健一（左）分享八年前在台灣留學時期，班上同...
日本311地震發生屆滿八年，日本人中島健一（左）分享八年前在台灣留學時期，班上同學主動捐錢讓他回日本去看福島的奶奶的故事，右為他最感謝的同學麗卿媽媽。圖／中島健一提供
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福島中華民國地震
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