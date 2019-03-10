到日本行銷6天台灣觀光 業者：花東還是很熱

2019-03-10 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



交通部觀光局縱管處去年提出「107、108年東台灣產業輔導暨參展行銷」計畫，盼將花東縱谷人文、產業及美景推向國際，此計畫公開徵求各旅宿、美食業者，前往國外參加當地旅展，今年的首發團現正在日本行銷，為期6天，據參加業者反映，「花東觀光潮仍然很熱」！

現正在日本行銷的業者，包括麗軒國際飯店、鳳林三立冰淇淋及文創產業鹿野翠蝶園工坊等，本月8日已經到大阪地區觀光推廣說明會、一對一業者商談會以及懇親交流會，強力曝光花東景點。

「今年跟去年不一樣」。縱管處表示，今年由台灣觀光協會，結合日本事務所舉辦的觀光推廣會，首次開放一般民眾進場，結果湧入大批人潮，我國業者也準備豐富宣傳文宣，深受日本民眾喜愛，每人一手一手接著拿，預估效果很好，盼創造比去年更多商機。

業者們今天到達福岡，參加Roadshow觀光推廣會、凱悅酒店觀光推廣說明會、商談會及懇親交流會，由於12日這趟行程將結束，縱管處指出，剩下2天，要努力讓花東縱谷觀光景點，被世界看到。