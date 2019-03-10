親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台灣8村里長任大陸村委主任 違反兩岸條例將開罰

到日本行銷6天台灣觀光 業者：花東還是很熱

2019-03-10 21:27聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

交通部觀光局縱管處去年提出「107、108年東台灣產業輔導暨參展行銷」計畫，盼將花東縱谷人文、產業及美景推向國際，此計畫公開徵求各旅宿、美食業者，前往國外參加當地旅展，今年的首發團現正在日本行銷，為期6天，據參加業者反映，「花東觀光潮仍然很熱」！

現正在日本行銷的業者，包括麗軒國際飯店、鳳林三立冰淇淋及文創產業鹿野翠蝶園工坊等，本月8日已經到大阪地區觀光推廣說明會、一對一業者商談會以及懇親交流會，強力曝光花東景點。

「今年跟去年不一樣」。縱管處表示，今年由台灣觀光協會，結合日本事務所舉辦的觀光推廣會，首次開放一般民眾進場，結果湧入大批人潮，我國業者也準備豐富宣傳文宣，深受日本民眾喜愛，每人一手一手接著拿，預估效果很好，盼創造比去年更多商機。

業者們今天到達福岡，參加Roadshow觀光推廣會、凱悅酒店觀光推廣說明會、商談會及懇親交流會，由於12日這趟行程將結束，縱管處指出，剩下2天，要努力讓花東縱谷觀光景點，被世界看到。

縱管處長楊瑞宗說，將再次公開徵求業者，下月前往韓國參加旅展，6月則到東南亞，各項場次都在密集籌備中，這也是業者拓展國際視野好時機。

交通部觀光局縱管處徵求花東各旅宿、美食業者，前往各國參加當地旅展，今年的首發團現...
交通部觀光局縱管處徵求花東各旅宿、美食業者，前往各國參加當地旅展，今年的首發團現正在日本行銷，為期6天。圖／縱管處提供
分享
交通部觀光局縱管處徵求花東各旅宿、美食業者，前往各國參加當地旅展，今年的首發團現...
交通部觀光局縱管處徵求花東各旅宿、美食業者，前往各國參加當地旅展，今年的首發團現正在日本行銷，為期6天。圖／縱管處提供
分享
交通部觀光局縱管處徵求花東各旅宿、美食業者，前往各國參加當地旅展，今年的首發團現...
交通部觀光局縱管處徵求花東各旅宿、美食業者，前往各國參加當地旅展，今年的首發團現正在日本行銷，為期6天。圖／縱管處提供
分享

旅展花東縱谷文創產業
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

到底有幾個新包包？朴信惠甜笑街拍超勸敗

2019-03-10 12:40

讓銀川躍入世界藝術地圖謝素貞對台灣文化的浮生九夢

2019-03-10 21:11

高雄「猜心泡芙」台北快閃 酥脆泡芙裡藏暖心故事

2019-03-10 19:49

櫻花滿開 精選全球六大賞櫻景點

2019-03-10 17:11

853名圍棋好手對奕 日本棋聖王立誠3度抵嘉指導

2019-03-10 16:43

美肌神器只需加水？飛利浦超音波活膚水氧儀拯救乾荒肌

2019-03-10 15:30

網友捧舒淇造型真女神！竟釣出本尊親回7字

2019-03-10 15:13

真的是我屏東我驕傲！兩支影片入圍日本國際觀光影像節

2019-03-10 14:25

台灣之星電商升級 週一福利日限定 美腿機只要1折

2019-03-10 13:22

衣鞋古籍、楊志良公事包 他都化為木雕藝術

2019-03-10 12:58

幫美腿戴飾品 女星瘋穿「凡爾賽鑽扣」鞋

2019-03-10 12:45

藍正龍Brooks Brothers魯士藍正裝上身 難得帥氣造型隔空較勁超模

2019-03-10 11:20

看過就會無可救藥會愛上 AllSaints春季打電影迷專屬浪漫格調

2019-03-10 10:57

每次一開放訂位就秒殺！logy再增中午時段 3/14起預訂

2019-03-10 10:01

網路賣苧麻連身裙 國寶藝師尤瑪．達陸遭冒名　

2019-03-10 08:21

原來如此！LV中高筒運動鞋 藏了5個小細節

2019-03-10 00:18

LV經典Monogram圖紋 為Twist包款帶來善變風格

2019-03-09 19:15

龍山寺「50年胡椒餅」登NHK 主持人：好甜！

2019-03-09 18:31

名字有「黃、帝、王、后」 涓豆腐3款宮廷新菜「打9折」

2019-03-09 17:53

網路爆紅「呆萌沙皮狗、慵懶法鬥蛋糕」！這家超商就能預購還有早鳥優惠

2019-03-09 15:38

383年來第一次！日光神橋開放「夜間登橋」只有4天

2019-03-09 15:17

興大「春蟄節」登場 寵物市集、明星演唱招生趴

2019-03-09 14:53

聰明收納冬被 不發霉更延長壽命

2019-03-09 13:33

「料理鼠王」的經典雜菜煲上桌了！真人實作 超級噴香

2019-03-09 12:30

「錯不在我單身，錯在沒人配上我」給等待愛情的自己勇氣　9大單身金句對抗霸凌

2019-03-08 23:36

清爽微酸的和風女性滋味！大戶屋「鹽麴檸檬豬肉鍋」限定登場

2019-03-08 23:33

藥妝店搶搭購物節 保養、彩妝祭優惠

2019-03-08 23:05

萬寶龍睽違8年推新男香！宥勝放閃「老婆送的第一份禮物就是它」

2019-03-08 21:19

Melody竟然說自己是沒有羞恥心的女藝人

2019-03-08 19:46

蔡凡熙叫吳念軒脫 自己爽當肉肉小朋友

2019-03-08 19:39

蕭敬騰隨身必帶牙線 拿矜貴馬鞍包來裝

2019-03-08 19:36

好市多新神物！水貼壁紙CP值超高網友大讚：家中質感秒升級

2019-03-08 19:32

隋棠這裙子要價110萬 蕭敬騰想買DIOR馬鞍包

2019-03-08 19:24

Selina愛上復古女伶網紗帽 出席活動手刀先買包

2019-03-08 19:17

隋棠出席時尚活動恍如隔世 坦言偏心第？個小孩

2019-03-08 19:08

吳姍儒對抗30歲 保養前必擦神器、早上敷面膜靠一招出門不遲到

2019-03-08 18:22

鍊墜藏巧思！蕭邦小丑好童趣 喬治傑生表達自我個性

2019-03-08 17:36

少了「這一味」！網瘋傳「一蘭黃金比例」台灣吃不到

2019-03-08 17:30

「蒸」的和牛！佐賀牛+米其林檜木蒸籠 台灣首賣

2019-03-08 17:26
看更多

熱門文章

【即時短評】「飛機有黃泥 就知來自桃機」 桃機成國恥

2019-03-10 12:22

一張圖來了！明轉乾冷 未來一周兩波冷空氣高山恐降雪

2019-03-10 17:22

自己沒休完特休 老板不必折算工資

2019-03-09 22:18

殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00

中醫也將有免疫療法了？中醫師找到2藥材有望治療癌症

2019-03-10 15:11

吳德榮：今仍濕冷多雨 明起告別春寒雨若泉

2019-03-10 08:09

成功人士睡前六習慣 變身黃金時光

2019-03-09 22:40

油價凍漲 95無鉛維持每公升28.0元

2019-03-10 12:31

桃機跑道又出包 南跑道因雨破洞晚間航班大延誤

2019-03-09 22:02

又碰上亞鄰最低價！中油汽油1.1元「應漲不漲」

2019-03-10 12:13

止痛藥漲聲響起 普拿疼下月起漲5%至10%

2019-03-10 13:14

每日星座運勢／獅子創作者文思泉湧 有意外的驚喜

2019-03-10 00:00

原來如此！LV中高筒運動鞋 藏了5個小細節

2019-03-10 00:18

今仍有雨 下半天降溫

2019-03-10 00:21

臭濕襪子放微波爐烤乾 毒物學權威專家這麼分析...

2019-03-10 16:47

你的醫師會不會是密醫？確認合格醫師看這裡

2019-03-10 08:55

桃機南跑道凹洞 深夜提前修補完成

2019-03-09 23:05

30歲的她背痛胸悶 原來20度脊椎側彎搞鬼

2019-03-10 14:54

氣象局：全台12縣市大雨特報 山區慎防落石

2019-03-10 08:10

花蓮縣凌晨1時27分規模3.9地震 最大震度4級

2019-03-10 02:37

年輕人一天到晚被唱衰？他呼籲對台灣要有信心

2019-03-10 18:29

大陸擬送高雄貓熊 陸委會：可循台北動物園模式處理

2019-03-10 12:21

防範腎病上身 大千醫院提醒民眾注意危險因子

2019-03-09 22:24

19歲男大生幫家中採收農作 竟罹患「農夫肺」

2019-03-10 17:29

普拿疼止痛藥漲價 鼻炎藥傳缺貨

2019-03-10 18:10

櫻花滿開 精選全球六大賞櫻景點

2019-03-10 17:11

【夫唱婦隨】愛麗兒／漁夫炊婦

2019-03-10 06:00

真的是我屏東我驕傲！兩支影片入圍日本國際觀光影像節

2019-03-10 14:25

網友捧舒淇造型真女神！竟釣出本尊親回7字

2019-03-10 15:13

為圓仔找弟妹 大貓熊團團圓圓拚第二胎

2019-03-10 12:12

【生活的風景】默子／麵線陣

2019-03-10 06:00

選才與留才 企業應盤點的三個問題

2019-03-10 14:03

網路賣苧麻連身裙 國寶藝師尤瑪．達陸遭冒名　

2019-03-10 08:21

到底有幾個新包包？朴信惠甜笑街拍超勸敗

2019-03-10 12:40

高鐵帶給新竹發展 營造台北、新竹一日生活圈

2019-03-10 11:45

六歲圓仔要回大陸相親？ 北巿動物園：八字沒半撇

2019-03-10 13:17

蘇花改、舊蘇花明天及13日演習 封路

2019-03-09 23:35

幫美腿戴飾品 女星瘋穿「凡爾賽鑽扣」鞋

2019-03-10 12:45

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】灰面鵟鷹／愛在蔓延...

2019-03-10 06:00

纖維肌痛症 復健科醫師闡述新進展

2019-03-10 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top