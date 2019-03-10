讓銀川躍入世界藝術地圖謝素貞對台灣文化的浮生九夢

2019-03-10 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 袁世珮 ╱即時報導



錢欽青、袁世珮／採訪

袁世珮／撰稿

圖片／謝素貞提供

銀川市，寧夏首府，一般印象裡的賀蘭山下、西域風光，但2015年以後，這裡已躍升藝術重鎮，一位「台灣的那個女的」，將銀川當代美術館從一磚一瓦做到風風火火。地圖上的銀川，不再是邊境小城。

謝素貞，藝術顧問、藝術行政、策展人，銀川美術館是她的第五個美術館館長頭銜，卸任後，在台北的咖啡館，談起在大西北捲起風雲的當代藝術，借鑑經驗，提出一套台灣的文化行銷「浮生九夢」，盼能提醒當政者，為後代留下文化遺產。

懂藝術的女流氓

「台灣很少像我這樣有流氓氣質的女性。」謝素貞笑說：「但我想那不是霸氣，應該說是執著。」

謝素貞對目標絕對執著。30年前初入社會就拿30K的薪水，但她竟為了20K跳槽，「因為外商公司沒有我要的東西，所以我去畫廊工作，因為有藝術。」這個看似降薪以求的決定，為謝素貞贏得日後管理美術館行政、經費、募款的重要經驗。

謝素貞在藝術之路一路前進，先後任職高雄山美術館、台北當代藝術館、北京中央美術學院美術館、今日美術館及銀川當代美術館長。在台北當代時已經敢於挑戰禁忌，策畫了許多「危險議題」；到北京，更挑戰了對岸的中土自尊與沙文主義。

「『台灣的那個女的』是我的外號。」謝素貞在北京時被中國的藝術圈這麼叫，但她笑笑：「他們說我悍，因為他們無法接受來自台灣的、還是女的做美術館長。」

在邊城開出美學的花

謝素貞所有對於藝術行政與策展的積累，開花結果在四年半的銀川當代美術館館長任內。從建館、建制做起，在那個沙漠裡，連她招募來的館員，沒有人懂什麼叫「當代藝術」。

「後來有人說，很欽佩我敢去那樣的地方、做那樣的事，還培養出專業的團隊，一個人在那裡弄得風風火火。」謝素貞笑說。這可是「悍」出來的，裡裡外外、從展品到場館，每個細節的挑剔，甚至到「我手一摸，不容許摸到塵，那可是在沙漠裡啊。」

銀川當代美術館成功登上國際媒體、進入藝術圈視野，成為銀川的名片，當然不只靠嚴謹的管理。謝素貞說：「我們的定位成功，就是中國與伊斯蘭文化的藝術、展覽、收藏、研究，聚焦在『邊緣藝術』的探索。」

雖然曾被外界質疑，在絲綢之路上的銀川開一座當代美術館很突兀，但謝素貞正好利用這樣的地理位置，將當代藝術結合了伊斯蘭文化，更重要的是，因為展覽定位準確，帶動了公共教育。

後來常常受邀演說，謝素貞常提到這是她最感動的成績。例如策畫當地1000個家庭拿出童年的洋娃娃，將娃娃布置在鏡屋中，這是1000家的記憶與美學；還有家中老照片展、明信片展，以及「記憶的盒子」，即徵集300位當地人做300個木箱，以文字、現成物、攝影組成，每一個箱子都是一段故事，「當代藝術就出來了。」

銀川美術館因此不是冷冰冰的孤芳自賞，每位銀川人都可以是藝術家，謝素貞也每年邀請孤兒院院童參觀，將美學種子撒下去，「在聯合國評為不適人居的地方，連我的司機也能跟我談美學。」在沒有人想得到的沙漠中，謝素貞闢出文化的甘泉。

給台灣的九個文化建議

「銀川經驗」如何移植到台灣？謝素貞想的是更大的「small island as a huge museum」概念，把台灣做成「有機藝術文化島」，「台灣也很邊緣，所以要以文化的概念行銷城市，對待一個小島就像一個大美術館一樣。」

1.有機文創夜市。謝素貞說，觀光部門喜歡向國際宣傳的台灣夜市，其實可以改頭換面，「沒有美學的東西，可以在我們這麼小的島丟掉了。」

謝素貞認為，政府應對觀光客收落地費、空汙費或城市稅，「將適當的錢變成國家的錢，而不是全讓鳳梨酥拿走了。」這些費用，讓政府可以好好弄個夜市，編出指南，讓觀光客到對的地方。

方法是，夜市結合文創與小農，由政府選定示範攤位補助，提供職人或文創杯盤、有機小農，再租個店面高溫清洗餐具，「否則現在就是塑膠袋套盤子，往桌上一丟，蚵仔煎再好吃都有塑膠的毒。」

2.謝素貞推崇台灣文創實力，建議設「台灣文化創意美術館」。

3.文創實力厚實，辦「文創博覽會」。

4.「台灣前輩藝術家美術館」選定數位代表性藝術家設專館，「假如關渡平原要開放，設12座，各館間可以步行串聯 ，還可以邀集三位國內、九位國際建築師來設計，就變成國際盛事 。」

5.名人墓，包括余光中、周夢蝶、鄧麗君這些對國際有意義的名人，都具有觀光與文化價值。謝素貞說：「台灣人對名人逝去很麻木，忘記了文化的種子。很可惜。」

6.「非物質文化遺產博物館」可集合各種手作、職人，例如台灣的紙傘、草籽粿等，保留台灣的文化。

7.「名產博物館」則是從珍珠奶茶、風梨酥、鼎泰豐、手工肥皂、貢丸、醬油、茶、台灣皮箱、美濃紙傘、水果乾、擔仔麵、金門的刀、酵素，都可以做文章。謝素貞說：「光鳳梨酥就是一個教育體系，日本人可以做拉麵的各種研究，我們的珍珠奶茶受全世界歡迎，珍珠奶茶館當然有觀光價值。」

8.「柴山佛教音樂會」，在梯田空間辦音樂會，空靈的音樂本身極美極有感染力，「如果拍到一張連猴子都能靜坐聆聽的照片，想想這國際宣傳的效果。」

9.公共雕塑。謝素貞說：「台灣的城市沒有風情，有公共藝品，才能浪漫及軟化人心。」

小夢發芽，終能成大樹

在兩岸主持了那麼多美術館、辦過那麼多展覽，還一手提昇了銀川，謝素貞有資格說：「文化做得好，可以留根還可以上CNN，可惜政治人物都沒有文化政策。」

「因為有銀川當代美術館，銀川在地圖上就出現了；因為安藤忠雄，瀨戶內海在地圖上就出現了。」謝素貞要問，西班牙的老太太在路邊賣達利的明信片就可以過活，但台灣，可以賣誰的明信片？觀光客去紐約，一定會造訪現代藝術博物館MOMA、大都會博物館、聽歌劇時，到台灣，除了故宮，有什麼非看不可？

所以她語重心長：「要行銷嘛，文化與觀光是一體的。如果2020年開始做，就是留給子孫未來300年的資產，這才是我們要做的。」