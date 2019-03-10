高雄「猜心泡芙」台北快閃 酥脆泡芙裡藏暖心故事

2019-03-10 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



被網友稱為「高雄必吃」的人氣網路甜點「猜心泡芙」，首次北上成立快閃店，即日起至3/17一連9天，在台北新光三越A8館B2登場。除了帶來獨家「焦糖布蕾泡芙」和「甜筒小泡芙」，3/11前還有每日限量50份的「惡魔可可」泡芙。每天下午三點準時開賣，不少民眾搶在一點半就先來卡位，長長的排隊人龍延伸到樓梯間，開賣當天晚上八點半就熱銷一空。

猜心泡芙起源於高雄，曾在台中、台南快閃，此次來到台北，不少網友直呼「終於來了」、「這家超好吃的」、「去買...這個厲害」。可愛的松鼠Logo、特別的店名，猜心泡芙呂店長說，甜點就是可愛又夢幻，加上自己愛吃泡芙，從澳洲打工度假回來，就積極研發泡芙口味，不同於一般泡芙使用固定內餡，創業三年來，推出了20多款，每天中午於粉絲專頁公布口味，希望民眾吃起來更有驚喜感。

講求手工製作，現點、現填，猜心泡芙主打酥脆外皮、多層次口感與內餡，一口咬下可吃到現烤焦糖脆皮、布蕾奶醬、軟Q麻吉與當日的猜心內餡，以天然、原味的食材，製作出讓人吃得安心的泡芙。獨家研發的「焦糖布蕾泡芙」系列，更在一顆顆泡芙上，費工的重覆烤上兩層酥脆、包覆性完整的脆皮焦糖。其中，這款招牌「金糖原味」焦糖布蕾泡芙，除了添加豆漿成分，吃起來清爽不膩，背後還藏有故事，店長說，這口味代表著「永恆的意義」，也以「金糖」的命名獻給生命中最愛的父親呂金堂。

她認為，事業能成就的不只是買賣，希望透過泡芙分享美味、分享故事，增加人與人之間的交流。這次北上快閃發生小插曲，也因為熱心粉絲幫忙，幾小時內將甜筒小泡芙快遞北上，客人說「就是要讓台北人吃到這麼好吃的泡芙」，讓她十分感動與感謝。

猜心泡芙台北快閃資訊

地點：新光三越A8-B2美食街