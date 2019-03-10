櫻花滿開 精選全球六大賞櫻景點

2019-03-10 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



粉嫩浪漫的櫻花季即將到來，說到賞櫻，許多人第一個想到的就是日本。不過，全球還有許多值得一訪的賞櫻景點，線上訂房平台Agoda蒐集橫跨亞州、美洲及歐洲的六大賞櫻景點，在春暖花開的季節，與親朋好友一起來趟櫻花之旅吧！

1.南韓-昌原市

原為紀念李舜臣將軍而舉辦的「鎮海軍港節」，現已成為南韓最大的春遊慶典，每年吸引近兩百萬人來訪。3月下旬至4月，遊客可以沿著風景如畫的余佐川浪漫橋、欣賞岸邊的櫻花，以及一探鐵道兩旁樹木林立的慶和站。

2.越南-奠邊府市

位於越南奠邊府市以東的巴空湖，湖中的櫻花島(Hoa Island)正是最佳賞櫻景點。起初，越南科學家Tran Le博士為了種下其日本友人送給他的種子，遍訪越南後，終於找到最適合櫻花生長的地方，之後櫻花年年盛開，美不勝收。入住當地Hoang Anh Villa，附設戶外泳池和陽光露台供旅客盡情賞櫻。

3.美國-華盛頓特區

自1912年，日本東京市長尾崎行雄（Yukio Ozaki）贈送給美國３,000株象徵兩國友誼的櫻花，開始了每年3、4月華盛頓特區特區的櫻花節，短短2～3週，是當地迎春的最盛大節日。華盛頓特區的櫻花品種為吉野櫻(Yoshino CherryTrees)，綻放時，漫天飛舞的花瓣，嫩白粉紅隨風飄落，是最令人陶醉的時刻。

4.蘇格蘭-愛丁堡

沿路綠樹成蔭的小徑，來到愛丁堡公認的最佳賞櫻勝地「麥道斯公園」，隨意選擇一條長椅，休息片刻，便能沉浸在充滿櫻花粉色調的風景中。遊客可入住位於愛丁堡市中心的愛丁堡麗笙藍標飯店，2015年時重新裝修，距離熱門旅遊景點、購物商圈和麥道斯公園只有幾步的距離。

5.法國-巴黎

每年春天，巴黎的社區和公園都點綴著心曠神怡的櫻花，在賞櫻的黃金時期，穿過位於巴黎第七區的戰神廣場，遊客在世界聞名的埃菲爾鐵塔下漫步，欣賞櫻花盛開的浪漫景象。入住位於巴黎市中心的和平街上旺多姆公園凱悅飯店，鄰近協和廣場、香榭麗舍大道、凱旋門等知名景點，皆為走路可到的距離。

6.日本-京都