853名圍棋好手對奕 日本棋聖王立誠3度抵嘉指導

2019-03-10 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



第7屆嘉義市「九華山地藏王盃」全國圍棋公開賽今天登場，報名人數達853人，年齡從5歲至75歲不等。主辦單位第3度邀請日本棋聖王立誠擔任指導員，「紅面棋王」周俊勳等職業棋手也到場為選手打氣。

王立誠說，早年想提升棋力要花功夫鑽研高手的棋譜，如今透過AI人工智慧等方式輔助，不必出國深造，就可能「教出」天下無敵的圍棋高手，「在圍棋上，人工智慧徹底打敗了人類」。

61歲的王立誠是南投人，1971年前往日本發展，一度手握「棋聖」、「十段」、「王座」三冠，為日本棋界第一人。王表示，台灣許多潛力選手值得栽培，有機會踏上世界舞台發光發亮，且敗人工智慧AI所賜，想精進棋力變得容易、經濟，想成為世界高手不再是遙不可及夢想。

「想學圍棋永遠不嫌遲！」王立誠也談到，圍棋是相當有趣的頭腦體操，因為持續動腦思考，日本職業棋士少有人罹患失智症，圍棋適合各年齡層。

台灣圍棋風氣日盛，許多家長陪孩子參加圍棋賽，嘉義地院法官洪裕翔陪著讀幼稚園大班的兒子洪睿辰參賽，他說，學習圍棋能穩定心性、訓練專注力，也培養抗壓性。洪睿辰一路過關斬將，得到幼兒組冠軍，讓陪同參賽的爺爺、爸媽感到欣慰。