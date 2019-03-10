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美肌神器只需加水？飛利浦超音波活膚水氧儀拯救乾荒肌

2019-03-10 15:30聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

不管是換季天氣不穩定、長時間待在辦公室吹冷氣，還是身處飛行機艙環境，外在環境的溫度與濕度都會影響到肌膚的保水力。溫度每升高1度，肌膚水分流失10%、油脂分泌量也多10%，缺水時容易引發乾燥暗沈、細紋脫皮、緊繃搔癢、泛紅敏弱等現象，出油則容易造成油光、毛孔粗大、粉刺痘痘問題，嚴重時導致肌膚發炎，甚至出現敏感、肌膚老化的狀況。

在辦公室的空調環境中，每8小時肌膚水分流失500ml，機艙中則是每60分鐘，肌膚水分流失70ml，想要隨時為肌膚補水，現在有更科技的方式。飛利浦推出「超音波活膚水氧儀」新品，運用專為亞洲女性設計的超音波科技補水技術，每秒13.5萬次的超音波振動，噴出比毛孔細小4倍、僅6～12微米的細膩水霧直達肌底，不需複雜保養成分，直接深層補水。

超音波活膚水氧儀外型非常迷你輕巧，就像是一支胖胖睫毛膏一樣可以輕鬆攜帶，只要加入5ml純淨蒸餾水，瓶身兩側拉開隨即噴出細緻水霧，建議先噴兩頰、T字部位最後再噴下巴，智慧定時60秒，滿水可供4次噴霧水量。特別適合定妝補妝、乾燥環境補水與高溫紅熱出油救急。Micro USB充電搭配100～240V國際電壓，可說是忙碌女性走到哪用到哪的美肌必備神器。

飛利浦超音波活膚水氧儀，即日起新光三越PHILIPS專櫃獨家首賣，獨家首賣價2,...
飛利浦超音波活膚水氧儀，即日起新光三越PHILIPS專櫃獨家首賣，獨家首賣價2,299元。圖／飛利浦提供
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將飛利浦超音波活膚水氧儀瓶身兩側拉開，隨即噴出細緻水霧，60秒自動停止。記者黃筱...
將飛利浦超音波活膚水氧儀瓶身兩側拉開，隨即噴出細緻水霧，60秒自動停止。記者黃筱晴／攝影
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飛利浦超音波活膚水氧儀淨重63克，就像支胖胖睫毛膏一樣。記者黃筱晴／攝影
飛利浦超音波活膚水氧儀淨重63克，就像支胖胖睫毛膏一樣。記者黃筱晴／攝影
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