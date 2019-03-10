美肌神器只需加水？飛利浦超音波活膚水氧儀拯救乾荒肌

2019-03-10 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



不管是換季天氣不穩定、長時間待在辦公室吹冷氣，還是身處飛行機艙環境，外在環境的溫度與濕度都會影響到肌膚的保水力。溫度每升高1度，肌膚水分流失10%、油脂分泌量也多10%，缺水時容易引發乾燥暗沈、細紋脫皮、緊繃搔癢、泛紅敏弱等現象，出油則容易造成油光、毛孔粗大、粉刺痘痘問題，嚴重時導致肌膚發炎，甚至出現敏感、肌膚老化的狀況。

在辦公室的空調環境中，每8小時肌膚水分流失500ml，機艙中則是每60分鐘，肌膚水分流失70ml，想要隨時為肌膚補水，現在有更科技的方式。飛利浦推出「超音波活膚水氧儀」新品，運用專為亞洲女性設計的超音波科技補水技術，每秒13.5萬次的超音波振動，噴出比毛孔細小4倍、僅6～12微米的細膩水霧直達肌底，不需複雜保養成分，直接深層補水。