真的是我屏東我驕傲！兩支影片入圍日本國際觀光影像節

2019-03-10 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



台灣燈會圓滿閉幕後，屏東縣喜事連連，屏東縣長潘孟安今天透過官方line再向外界宣布，除了由屏東縣政府與網紅黃小玫合作為燈會拍攝的「海與光」入圍日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎外，另一部由不同國籍旅人視角看屏東的影片「驚豔屏東」也入圍相同獎項，網友大讚「我屏東我驕傲」。

在網路竄紅的黃小玫曾以一首日文音樂影片「我們在台灣見吧！」在YouTube點閱破109萬人次，屏東縣政府去年邀請黃小玫為今年在屏東大鵬灣舉行的台灣燈會創作日文音樂宣傳影片，推出後果然一炮而紅，不但點閱人氣高，最近還入圍日本國際觀光影像節最佳東亞影像。

潘孟安日前先是在臉書分享這項好消息，今日又透過官方line宣布另一支影片由屏東縣政府製作的「驚豔屏東」也入圍相同獎項，真的是「驚豔屏東、雙喜臨門」。

「海與光」的音樂影片約4分鐘，節奏輕快，從屏東最著名的地標鵝鑾鼻燈塔開場，隨著黃小玫的腳步，走訪山川琉璃吊橋、到佳樂水衝浪、小琉球與綠蠵龜同游等，影片推出後，獲得熱烈迴響。