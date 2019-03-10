台灣之星電商升級 週一福利日限定 美腿機只要1折

2019-03-10 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



消費者越來越習慣網購各種商品與服務，各品牌也紛紛投入電商虛擬通路拓展市場。台灣之星宣布全面升級網路門市，正式跨足電子行動商務平台，除了原有網路門市專屬創新資費，更推出各式生活家電、用品優惠價，用戶可享專屬優惠，非用戶也能一起搶購閃電下殺商品。

台灣之星將於3/11起至3/31止，推出全新「週1福利日 最低1折起」活動，每週一中午12：30整點開搶，週週祭出特殺嚴選單品，破盤下殺1折起，包括「嚴選好康」4款網購暢銷精品，挑戰同品項市場最低價，不限身分資格，只比誰搶得快；另外，每週一也同步於台灣之星官方App推出1款「老客戶專屬」驚喜商品，限台灣之星用戶搶標。