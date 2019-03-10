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台灣之星電商升級 週一福利日限定 美腿機只要1折

2019-03-10 13:22聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

消費者越來越習慣網購各種商品與服務，各品牌也紛紛投入電商虛擬通路拓展市場。台灣之星宣布全面升級網路門市，正式跨足電子行動商務平台，除了原有網路門市專屬創新資費，更推出各式生活家電、用品優惠價，用戶可享專屬優惠，非用戶也能一起搶購閃電下殺商品。

台灣之星將於3/11起至3/31止，推出全新「週1福利日 最低1折起」活動，每週一中午12：30整點開搶，週週祭出特殺嚴選單品，破盤下殺1折起，包括「嚴選好康」4款網購暢銷精品，挑戰同品項市場最低價，不限身分資格，只比誰搶得快；另外，每週一也同步於台灣之星官方App推出1款「老客戶專屬」驚喜商品，限台灣之星用戶搶標。

首週3/11「嚴選好康」誠意祭出高人氣時尚體能運動夥伴Apple Watch Series 4、高音質簡約頸環Samsung LEVEL Active藍牙耳機、愛美人士必備沙龍級TESCOM奈米膠原蛋白吹風機，與來自西班牙為重現剛出爐感動而生的BALMUDA蒸氣烤麵包機，不用費心比價，最高現省4,000元；針對老客戶也送上App專屬、百元有找的超薄5000版本小米行動電源。隔週一3/18更將驚爆市場推出原價15,900元的tokuyo美腿機，限時限量1折優惠，只要1,590元就能帶回家。

灣之星將於3/11起至3/31止，推出全新「週1福利日 最低1折起」活動，每週一...
灣之星將於3/11起至3/31止，推出全新「週1福利日 最低1折起」活動，每週一中午12：30整點開搶。圖／摘自活動官網
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3/18「老客戶專屬」推出tokuyo美腿機，限時限量1折優惠，只要1,590元...
3/18「老客戶專屬」推出tokuyo美腿機，限時限量1折優惠，只要1,590元。圖／摘自活動官網
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首週3/11「嚴選好康」祭出4款熱門商品，BALMUDA蒸氣烤麵包機下殺4,00...
首週3/11「嚴選好康」祭出4款熱門商品，BALMUDA蒸氣烤麵包機下殺4,000元。圖／摘自活動官網
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