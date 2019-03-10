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衣鞋古籍、楊志良公事包 他都化為木雕藝術

2019-03-10 12:58聯合報 記者何定照╱即時報導

藝術家楊北辰與其公事包木雕作品。記者何定照/攝影
藝術家楊北辰與其公事包木雕作品。記者何定照/攝影
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一般人用慣生活中的物件，往往不覺得它們有何特別，在藝術家楊北辰眼裡卻綻放特殊光彩。位於南投草屯的毓繡美術館，即日起展出楊北辰「沉靜蒼茫：從記憶走向歷史」個展，展中從紙袋、衣鞋、公事包到古籍書本，樣樣超級寫實，卻其實都從整塊木頭雕出，散發記憶情感與歷史幽光。

台北藝術大學美術系畢業的楊北辰，在就讀復興美工時被老師「暴力虐待」出精準技術，是月前不幸病逝的毓繡前館長李足新的學弟。就讀北藝大接觸木雕後，他深感適合自己超級好「手」，就此投入木雕世界。

雕木雕首要選木頭，楊北辰說，不同木頭香氣、色澤各異，適合不同選材，例如可提煉出樟腦油的平地樟木，香氣很濃郁，但會「野」到刺鼻；高海拔樟木則有淡淡的沙士可樂味。許多木頭還得放久甚至10年才能用，否則若不夠乾，加上刻出木雕後會因氣候收縮，都可能導致斷裂。局部斷裂可用對的膠及方法黏回去，若是「粉碎性骨折」就沒救。

藝術家楊北辰與其木雕作品。記者何定照/攝影
藝術家楊北辰與其木雕作品。記者何定照/攝影
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一路雕到2010年辦首次個展，楊北辰說，他這才發現自己雕的都是生活上的物件，充滿自己的記憶、感情和對生活的體悟，頓時發現這就是他的藝術。

像他用桂楠木雕出的紙袋，讓原本只是用來承載物體、不覺得有美感價值的平凡事物，忽然迸發奇異美感，也將所有人觀看事物的角度，陡然拉到全新高度。

他一一雕出大學時穿的短馬靴、與妻子互送的皮衣，則「刻畫」下個人難忘的記憶。尤其一雙妻子婚宴時穿的紅色高跟鞋，楊北辰刻意將其重量雕得跟真鞋一樣，甚至保留鞋底踩髒和磨損的痕跡，彷彿同時記錄愛妻重量與走路習慣，楊北辰說，婚宴那晚他被好友鬧喝三鞋紅酒，雖是鬧劇，卻是他「生命中很美好的事」。

在個人物件外，楊北辰也受一些特殊物件吸引，讓木雕對象從個人記憶層次拉到歷史層次。

2012年，他偶然看到衛生署前署長楊志良捐出公益拍賣的舊公事包，興起想將其雕成作品的強烈渴望，獲得楊志良同意出借一年作為「模特兒」，藉物件留下楊志良推動二代健保的功勳；2014年，他又雕下台灣早期重要本土政治家、西螺大橋推手李應鏜的提包，也記錄下李應鏜為西螺大橋當面向時任總統蔣介石請願的公僕奉獻生涯。

近年，他更雕下許多古籍，讓這些早年只具文字承載意義的載體，在變身木雕後，散發讓人無法忽視的強大力量。楊北辰說，大家往往忘了書有多美，但這些書光是經歷過的歷史，就極具美感，像他雕出因時光捲起的羊皮書頁、用色彩表現老書發霉的霉味時，總感到強烈歷史感進入他自身，「如果這書頁不表現出來，就沒有書的生命感。」

由於楊北辰堅持每件木雕都要從整塊木頭「用減法掏空」後雕出，每件作品都極具難度。像紙袋彎曲的細提把、膠帶的黏痕，都得一面挖空木頭雕刻，一面小心不讓木頭斷裂；楊志良公事包從背帶、縫痕、拉鍊的每個環節，乃至李應鏜提包的立體縫線，得當浮雕一樣慢慢刻，後者甚至花了兩年才雕成。

也因每件木雕幾乎都是實心，這些作品往往很重。楊北辰笑說，他是處女座，總熬不過自己對「把作品做好」的要求，只希望這些作品能如他展名一樣，都從記憶走向歷史。

楊北辰個展展至5月19日。

藝術家楊北辰與木雕作品，此為衛生署前署長楊志良的公事包。記者何定照/攝影
藝術家楊北辰與木雕作品，此為衛生署前署長楊志良的公事包。記者何定照/攝影
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藝術家楊北辰與其木雕作品。記者何定照/攝影
藝術家楊北辰與其木雕作品。記者何定照/攝影
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藝術家楊北辰與其木雕作品。圖左為台灣早期本土重要政治家李應鏜的提包。記者何定照/...
藝術家楊北辰與其木雕作品。圖左為台灣早期本土重要政治家李應鏜的提包。記者何定照/攝影
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藝術家楊北辰木雕作品。記者何定照/攝影
藝術家楊北辰木雕作品。記者何定照/攝影
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藝術家楊北辰木雕作品。記者何定照/攝影
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藝術家楊北辰與其木雕作品。記者何定照/攝影
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記憶楊志良
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