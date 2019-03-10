幫美腿戴飾品 女星瘋穿「凡爾賽鑽扣」鞋

2019-03-10 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Roger Vivier大中華區代言人唐嫣穿凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列鞋款。圖／迪生提供 分享 facebook 韓星申敏兒穿Roger Vivier凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列鞋款。圖／迪生提供 分享 facebook 提到春夏季節就會令人想到盛開的繁花，艷麗的顏色和花瓣層層堆疊出的美感，更能顯示出充滿朝氣的強烈生命力。Roger Vivier春夏打造全新的凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列，以水晶花卉造型注入奢華。Giuseppe Zanotti同樣強調珠寶元素，更以絲質牡丹造型妝點出搶眼細節。

作為法式優雅時尚品牌代表之一，Roger Vivier今年春夏在新任創意總監Gherardo Felloni的操刀下，推出全新的凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列。從品牌典藏設計中找尋靈感，選用大小各異的水晶對稱勾勒出花卉圖案來重現18世紀的凡爾賽花園美景，而講究穿搭的瑪麗安東尼皇后的小方扣樂福鞋，也以一款尖頭晚裝風格涼鞋的樣貌現身，前部覆蓋鞋舌的帶子上鑲有閃耀的方扣。另外像是芭蕾舞鞋、獨特加粗貓跟的魚口高跟鞋和眾多包款等，也都裝飾了凡爾賽鑽扣，就像為腳步戴上珠寶飾品一樣，華麗又迷人。Roger Vivier大中華區代言人唐嫣、英國時尚名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）、韓星申敏兒都對這個耀眼奪目的系列愛不釋手。

義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti則是為慶祝品牌成立25周年，特別堅持和強化像是珠寶細節、細膩奢華感等具有品牌特色的設計元素，並透過春夏系列向勇於在風格上改變的自信女士們致敬。使用柔軟的高級nappa皮革為主調，打造鑲有多顆水晶寶石、單顆大寶石的涼鞋，還有飾有超大朵絲質牡丹的高跟鞋，以及水晶流蘇低跟鞋等等，透過多變的細節和水晶寶石的不同風格轉換，打造更豐富華麗的選擇。 英國時尚名媛芭碧迪樂芬妮展演Roger Vivier凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列。圖／迪生提供 分享 facebook

Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽花鑽釦飾迷你銀色後背包，75,200元。圖／迪生提供 分享 facebook

Roger Vivier今年春夏在新任創意總監Gherardo Felloni的操刀下，推出全新的凡爾賽鑽扣 Broche Vivier系列。圖／迪生提供 分享 facebook

Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽花鑽釦飾緹花緞面平底鞋，55,900元。圖／迪生提供 分享 facebook

瑪麗安東尼皇后的小方扣樂福鞋，也以一款尖頭晚裝風格涼鞋的樣貌現身。Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽花鑽釦飾緹花跟鞋，60,200元。圖／迪生提供 分享 facebook

透過多變的細節和水晶寶石的不同風格轉換，打造更豐富華麗的選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供 分享 facebook

使用柔軟的高級nappa皮革為主調，打造鑲有多顆水晶寶石、單顆大寶石的涼鞋，還有飾有超大朵絲質牡丹的高跟鞋，以及水晶流蘇低跟鞋等等。圖／Giuseppe Zanotti提供 分享 facebook

Roger Vivier今年春夏在新任創意總監Gherardo Felloni的操刀下，推出全新的凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列。圖／迪生提供 分享 facebook

選用大小各異的水晶對稱勾勒出花卉圖案來重現18世紀的凡爾賽花園美景。圖／迪生提供 分享 facebook

Giuseppe Zanotti為慶祝品牌成立25周年，特別堅持和強化像是珠寶細節、細膩奢華感等具有品牌特色的設計元素。圖／Giuseppe Zanotti提供 分享 facebook

使用柔軟的高級nappa皮革為主調，打造鑲有多顆水晶寶石、單顆大寶石的涼鞋，還有飾有超大朵絲質牡丹的高跟鞋，以及水晶流蘇低跟鞋等等。圖／Giuseppe Zanotti提供 分享 facebook

Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽鑽釦緞面魚口高跟涼鞋，69,200元。圖／迪生提供 分享 facebook

義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti則是為慶祝品牌成立25周年，特別堅持和強化像是珠寶細節、細膩奢華感等具有品牌特色的設計元素。圖／Giuseppe Zanotti提供 分享 facebook

Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽花鑽扣飾緞面手拿包，61,600元。圖／迪生提供 分享 facebook