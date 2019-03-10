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幫美腿戴飾品 女星瘋穿「凡爾賽鑽扣」鞋

2019-03-10 12:45聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

Roger Vivier大中華區代言人唐嫣穿凡爾賽鑽扣Broche Vivier...
Roger Vivier大中華區代言人唐嫣穿凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列鞋款。圖／迪生提供
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韓星申敏兒穿Roger Vivier凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列鞋款...
韓星申敏兒穿Roger Vivier凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列鞋款。圖／迪生提供
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提到春夏季節就會令人想到盛開的繁花，艷麗的顏色和花瓣層層堆疊出的美感，更能顯示出充滿朝氣的強烈生命力。Roger Vivier春夏打造全新的凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列，以水晶花卉造型注入奢華。Giuseppe Zanotti同樣強調珠寶元素，更以絲質牡丹造型妝點出搶眼細節。

作為法式優雅時尚品牌代表之一，Roger Vivier今年春夏在新任創意總監Gherardo Felloni的操刀下，推出全新的凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列。從品牌典藏設計中找尋靈感，選用大小各異的水晶對稱勾勒出花卉圖案來重現18世紀的凡爾賽花園美景，而講究穿搭的瑪麗安東尼皇后的小方扣樂福鞋，也以一款尖頭晚裝風格涼鞋的樣貌現身，前部覆蓋鞋舌的帶子上鑲有閃耀的方扣。另外像是芭蕾舞鞋、獨特加粗貓跟的魚口高跟鞋和眾多包款等，也都裝飾了凡爾賽鑽扣，就像為腳步戴上珠寶飾品一樣，華麗又迷人。Roger Vivier大中華區代言人唐嫣、英國時尚名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）、韓星申敏兒都對這個耀眼奪目的系列愛不釋手。

義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti則是為慶祝品牌成立25周年，特別堅持和強化像是珠寶細節、細膩奢華感等具有品牌特色的設計元素，並透過春夏系列向勇於在風格上改變的自信女士們致敬。使用柔軟的高級nappa皮革為主調，打造鑲有多顆水晶寶石、單顆大寶石的涼鞋，還有飾有超大朵絲質牡丹的高跟鞋，以及水晶流蘇低跟鞋等等，透過多變的細節和水晶寶石的不同風格轉換，打造更豐富華麗的選擇。

英國時尚名媛芭碧迪樂芬妮展演Roger Vivier凡爾賽鑽扣Broche Vi...
英國時尚名媛芭碧迪樂芬妮展演Roger Vivier凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列。圖／迪生提供
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Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽花鑽釦飾迷你銀色後背包...
Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽花鑽釦飾迷你銀色後背包，75,200元。圖／迪生提供
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Roger Vivier今年春夏在新任創意總監Gherardo Felloni的...
Roger Vivier今年春夏在新任創意總監Gherardo Felloni的操刀下，推出全新的凡爾賽鑽扣 Broche Vivier系列。圖／迪生提供
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Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽花鑽釦飾緹花緞面平底鞋...
Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽花鑽釦飾緹花緞面平底鞋，55,900元。圖／迪生提供
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瑪麗安東尼皇后的小方扣樂福鞋，也以一款尖頭晚裝風格涼鞋的樣貌現身。Roger V...
瑪麗安東尼皇后的小方扣樂福鞋，也以一款尖頭晚裝風格涼鞋的樣貌現身。Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽花鑽釦飾緹花跟鞋，60,200元。圖／迪生提供
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透過多變的細節和水晶寶石的不同風格轉換，打造更豐富華麗的選擇。圖／Giusepp...
透過多變的細節和水晶寶石的不同風格轉換，打造更豐富華麗的選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
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使用柔軟的高級nappa皮革為主調，打造鑲有多顆水晶寶石、單顆大寶石的涼鞋，還有...
使用柔軟的高級nappa皮革為主調，打造鑲有多顆水晶寶石、單顆大寶石的涼鞋，還有飾有超大朵絲質牡丹的高跟鞋，以及水晶流蘇低跟鞋等等。圖／Giuseppe Zanotti提供
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Roger Vivier今年春夏在新任創意總監Gherardo Felloni的...
Roger Vivier今年春夏在新任創意總監Gherardo Felloni的操刀下，推出全新的凡爾賽鑽扣Broche Vivier系列。圖／迪生提供
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選用大小各異的水晶對稱勾勒出花卉圖案來重現18世紀的凡爾賽花園美景。圖／迪生提供
選用大小各異的水晶對稱勾勒出花卉圖案來重現18世紀的凡爾賽花園美景。圖／迪生提供
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Giuseppe Zanotti為慶祝品牌成立25周年，特別堅持和強化像是珠寶細...
Giuseppe Zanotti為慶祝品牌成立25周年，特別堅持和強化像是珠寶細節、細膩奢華感等具有品牌特色的設計元素。圖／Giuseppe Zanotti提供
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使用柔軟的高級nappa皮革為主調，打造鑲有多顆水晶寶石、單顆大寶石的涼鞋，還有...
使用柔軟的高級nappa皮革為主調，打造鑲有多顆水晶寶石、單顆大寶石的涼鞋，還有飾有超大朵絲質牡丹的高跟鞋，以及水晶流蘇低跟鞋等等。圖／Giuseppe Zanotti提供
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Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽鑽釦緞面魚口高跟涼鞋，...
Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽鑽釦緞面魚口高跟涼鞋，69,200元。圖／迪生提供
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義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti則是為慶祝品牌成立25周年，特別堅...
義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti則是為慶祝品牌成立25周年，特別堅持和強化像是珠寶細節、細膩奢華感等具有品牌特色的設計元素。圖／Giuseppe Zanotti提供
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Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽花鑽扣飾緞面手拿包，...
Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽花鑽扣飾緞面手拿包，61,600元。圖／迪生提供
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Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽花鑽釦飾金色緹花高跟鞋...
Roger Vivier Broche Buckle凡爾賽花鑽釦飾金色緹花高跟鞋，64,200元。圖／迪生提供
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