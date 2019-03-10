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一日小店長 罕病兒職業體驗喊新鮮

2019-03-10 11:38聯合報 記者簡浩正╱即時報導

罕見疾病基金會今年逢20周年慶，今天與7-ELEVEN合作，舉辦一日店長體驗活動...
罕見疾病基金會今年逢20周年慶，今天與7-ELEVEN合作，舉辦一日店長體驗活動，讓罕病兒透過話術演練、商品牌面整理、補貨、結帳等方式，體驗零售服務業的點滴。記者簡浩正／攝影
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「哇，原來商品有這麼多，我來找找在哪裡！」罕病友文瑩手上拿著待補貨商品，在貨架中來回穿梭找尋正確位置準備補貨、整理排面。自稱記憶力不是太好的她，今首次便利商店小店長初體驗，直呼新鮮好玩外，也好想吃手上的餅乾。
罕病友文瑩手上拿著待補貨商品，在貨架中來回穿梭找尋正確位置準備補貨、整理排面，直...
罕病友文瑩手上拿著待補貨商品，在貨架中來回穿梭找尋正確位置準備補貨、整理排面，直呼新鮮好玩。記者簡浩正／攝影
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罕病友文瑩手上拿著待補貨商品，在貨架中來回穿梭找尋正確位置準備補貨、整理排面，直...
罕病友文瑩手上拿著待補貨商品，在貨架中來回穿梭找尋正確位置準備補貨、整理排面，直呼新鮮好玩。記者簡浩正／攝影
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罕見疾病基金會今年逢20周年慶，舉辦一系列病友職業體驗活動，讓正值青少年的罕病病友，透過不同職種的體驗，了解各項職業的特色，並尋找自己未來的理想工作。繼一月的消防員體驗外，罕見疾病基金會今天與7-ELEVEN合作，舉辦一日店長體驗活動，讓罕病兒透過話術演練、商品排面整理、補貨、結帳等方式，體驗零售服務業的點滴。

「補貨、整理排面很好玩，我滿想當店員的，只是我數學不好，也不太會記位置，而且我好想吃這些餅乾喔！」15歲就讀九年級的文瑩，出生三個月時確診戊二酸血症，不能吃有任何蛋白質的東西，否則會引發酸中毒，影響智能。

文瑩說，她這些年來非常克制飲食，蛋豆魚肉類都不能碰，小時候因貪吃肉類而出現過頭痛欲裂情形，她笑著說現在長大了些就學會控制了，在學校都會叫吃美食的同儕走開。文瑩的外婆表示，文瑩九個月大時曾發病，當時她全身發抖送醫，讓外婆擔心又害怕，如今文瑩很有自制力，表現好時，外婆就會給她無蛋白質餅乾或雞絲含在嘴裡，作為獎勵。

13歲的小廷，罹患罕見的高胰島素低血糖症，全台僅有兩例，血糖常莫名降低，得採少量多餐，並每三小時就得注意血糖與身體狀況，否則可能會暈倒。今天嘗試結帳的小廷，說對熟食區最有興趣，他笑說未來想當廚師，不過在店裡負責食物料理也不錯。

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