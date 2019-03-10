藍正龍Brooks Brothers魯士藍正裝上身 難得帥氣造型隔空較勁超模

2019-03-10 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



藍正龍難得出席時尚活動，但誠意十足，身穿Brooks Brothers春夏三件式西裝登場。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 男性時尚雜誌日前舉辦活動，邀請了英國超模David Gandy來台支持，示範當代「西裝紳士」風格。同場的還有藍正龍也難得脫下奶爸形象，以Brooks Brothers正裝造型現身；而錦榮則是輕裝上陣，並與超模同框。

日前男性時尚雜誌以「西裝」為主題，舉辦年度活動，並邀請了3月號的封面人物，也是英國超模的David Gandy來台參與。但因雨眾人以正裝造型在信義區步行，略顯狼狽，不過還是吸引了藍正龍、錦榮等男星到場支持。難得出席時尚活動的藍正龍，誠意十足，身穿了Brooks Brothers春夏三件式西裝登場。今年，Brooks Brothers春夏系列以更柔軟的衣料增強服裝舒適度，並跳脫傳統多採用的深色系，藍正龍特地選穿普魯士藍的設計，而且混麻材質亦適合活動的舒適度。藍正龍也表示自己除了演戲之外，上一次穿的那麼正式則是在婚禮上，因此參加這場活動，對他來說是一次突破。

另外，正在上海工作的錦榮，也特意向劇組告假，回台參與這場男性時尚活動盛事。不同於其他人，他則是挑選了CERRUTI 1881春夏墨綠色條紋西裝外套的造型現身，配搭上米灰色條紋羊毛開襟襯衫與墨綠色麻質綁帶休閒長褲，顯得一派輕鬆。但是錦榮倒是十分會搶鏡，還是少數與David Gandy同框的藝人，但碰上男神，自認帥度還是有差。 藍正龍的西裝造型難得一見，加上Brooks Brothers的魯士藍設計，襯托出紳士風範。圖／Brooks Brothers提供 分享 facebook