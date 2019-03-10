看過就會無可救藥會愛上 AllSaints春季打電影迷專屬浪漫格調
來自東倫敦的AllSaints把「公路電影」中的逃避、浪漫、反叛、自由與希望等經典意象，透過形象廣告呈現。並且暗示公路雖不見邊際，卻引領旅人尋找生命的意義，根本就是屬於電影迷們才懂得浪漫。
品牌創意總監Wil Beedle認為「電影製作從未以如此自由民主的形式存在；我們每天拿著手機都在拍電影，但是那些能經歷時間考驗的電影才是逃避主義的最佳手段。」所以，AllSaints這一季系列靈感便源自如電影場景般的公路旅行，如電影《我心狂野》、《天堂陌影》《絕命大煞星》等，片中皆有經典必備的豹紋洋裝與騎士皮夾克。除了上述貫穿全系列的重點單品，AllSaints同時利用皮革、豹紋、口紅、菸草與條紋等公路電影的經典元素，重新詮釋當代時尚。
AllSaints春季女裝以「口紅與菸草」為主題，創造出一系列受九〇年代法式文化影響的洋裝、寬版牛仔褲及布列塔尼條紋針織衫，反映出「公路電影」裡的隨興、頹廢氣氛。男裝則以「無盡時空（The Nowhere Times）」為主題，意味翻玩《紐約時報The NY Times》的Logo和時代象徵，藉由全球化與極端主義之的影響下，除了品牌經典夏威夷印花襯衫外，亦包含系列帶有哥德風刺繡的服裝，宛如慘綠年少的最佳寫照。
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