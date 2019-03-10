看過就會無可救藥會愛上 AllSaints春季打電影迷專屬浪漫格調

2019-03-10 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



「公路電影」中經典必備的豹紋洋裝與騎士皮夾克，貫穿AllSaitns 2019春季系列。圖／AllSaints提供 分享 facebook 來自東倫敦的AllSaints把「公路電影」中的逃避、浪漫、反叛、自由與希望等經典意象，透過形象廣告呈現。並且暗示公路雖不見邊際，卻引領旅人尋找生命的意義，根本就是屬於電影迷們才懂得浪漫。

品牌創意總監Wil Beedle認為「電影製作從未以如此自由民主的形式存在；我們每天拿著手機都在拍電影，但是那些能經歷時間考驗的電影才是逃避主義的最佳手段。」所以，AllSaints這一季系列靈感便源自如電影場景般的公路旅行，如電影《我心狂野》、《天堂陌影》《絕命大煞星》等，片中皆有經典必備的豹紋洋裝與騎士皮夾克。除了上述貫穿全系列的重點單品，AllSaints同時利用皮革、豹紋、口紅、菸草與條紋等公路電影的經典元素，重新詮釋當代時尚。