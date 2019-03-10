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網路賣苧麻連身裙 國寶藝師尤瑪．達陸遭冒名　

2019-03-10 08:21聯合報 記者范榮達╱即時報導

人間國寶工藝師尤瑪．達陸（左）曾在台灣博物館展出泰雅服飾。本報資料照片
人間國寶工藝師尤瑪．達陸（左）曾在台灣博物館展出泰雅服飾。本報資料照片
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泰雅染織工藝師尤瑪．達陸2016年獲文化部授證為重要傳統藝術「人間國寶」，最近有網路行銷未經授權，冒名「國寶藝師-尤瑪達陸」原創手工，販售苧麻連身裙，尤瑪．達路及丈夫弗耐．瓦旦人在國外，透過臉書聲明與澄清。

尤瑪．達陸在「苗栗縣原住民工藝協會」臉書粉絲專頁PO聲明，指出並沒有合作或授權商品買賣，她將依法進行提告。

「人間國寶」尤瑪．達陸的作品新娘禮服，表現泰雅染織工藝特色。圖／苗栗縣政府提供
「人間國寶」尤瑪．達陸的作品新娘禮服，表現泰雅染織工藝特色。圖／苗栗縣政府提供
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此外，弗耐．瓦旦在個人臉書表示，網路行銷行為不知來自何方？未經討論同意與授權，即冒用台灣「國寶藝師-尤瑪達陸」名義，嚴重損及「國寶藝師-尤瑪達陸」的清譽，「野桐工坊」慎重聲明與澄清，請勿上當，也呼籲相關詐騙網站自重，勿觸法網。

「太惡劣」！苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫說，冒名行銷坐收尤瑪．達陸的努力與心血，無疑是剽竊，也籲請民眾認清別受騙。

文觀局指出，尤瑪．達陸20多年前辭去公職回到部落，在泰安鄉象鼻部落成立「野桐工坊」，培訓專職婦女染織團隊，打破「傳女不傳外」的族規，自己耕種苧麻農園，取材天然植物為染料，廣泛收集長老記憶，建立了一套完整染織工序知識庫，傳承創新發揚光大，讓泰雅織染工藝享譽國際。

維基百科介紹尤瑪．達陸1992年著手調查泰雅部落文化，1997年發起苗栗縣泰雅北勢群文化協進會與推動部落教室，推展部落兒童、婦女及青少年民族教育與傳統祭典，曾應邀至美國紐約、日本東京廟會民俗演出與織布工藝交流，2011年設計與製作電影「賽德克．巴萊」戲服。

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