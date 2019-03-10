原來如此！LV中高筒運動鞋 藏了5個小細節

2019-03-10 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在這幾季的運動鞋款交出漂亮成績單，在女裝藝術總監Nicholas Ghesquiére設計了熱銷的Archlight厚底運動鞋之後，2019春夏由男裝藝術總監Virgil Abloh入主路易威登的首季發表，也有搶眼運動鞋款式，並且帶著九○年代籃球鞋的風格，推出多種樣式、顏色，既復古又時髦，以紅色LV Trainer中高筒運動鞋為例，蘊含了Virgil從歷史元素發想的巧思，一雙鞋就藏了5個小細節。

首先，鞋舌部分串連起來的3個英文「LVM」字樣，是Louis Vuitton Malletier的3個首字，Malletier意指trunk maker，彰顯路易威登的行李箱製作傳統和工藝。其二，側邊的書寫體燙金字Louis Vuitton，為向品牌創始人致敬，而鞋右側的Monogram印花，是第二代傳人George Vuitton在1896所設計的經典圖案，因此有著品牌傳承、經典永續的美意。第三個設計小巧思，是鞋後跟有54的字樣，這是品牌創立的1854年，Virgil以hashtag的#型式將其轉變為「#54」皮革壓印，契合當代流行語彙。第四個細節，藏在鞋底的Vuitton字樣，跑步的時候，身後的人可以從鞋底看見品牌標誌；而第五個細節則是呼應前者，在跳躍的時候，鞋底前方有一只紅色Monogram圖樣，也可以辨識這雙中高筒運動鞋來自路易威登。