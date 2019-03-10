親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

原來如此！LV中高筒運動鞋 藏了5個小細節

2019-03-10 00:18聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在這幾季的運動鞋款交出漂亮成績單，在女裝藝術總監Nicholas Ghesquiére設計了熱銷的Archlight厚底運動鞋之後，2019春夏由男裝藝術總監Virgil Abloh入主路易威登的首季發表，也有搶眼運動鞋款式，並且帶著九○年代籃球鞋的風格，推出多種樣式、顏色，既復古又時髦，以紅色LV Trainer中高筒運動鞋為例，蘊含了Virgil從歷史元素發想的巧思，一雙鞋就藏了5個小細節。

首先，鞋舌部分串連起來的3個英文「LVM」字樣，是Louis Vuitton Malletier的3個首字，Malletier意指trunk maker，彰顯路易威登的行李箱製作傳統和工藝。其二，側邊的書寫體燙金字Louis Vuitton，為向品牌創始人致敬，而鞋右側的Monogram印花，是第二代傳人George Vuitton在1896所設計的經典圖案，因此有著品牌傳承、經典永續的美意。第三個設計小巧思，是鞋後跟有54的字樣，這是品牌創立的1854年，Virgil以hashtag的#型式將其轉變為「#54」皮革壓印，契合當代流行語彙。第四個細節，藏在鞋底的Vuitton字樣，跑步的時候，身後的人可以從鞋底看見品牌標誌；而第五個細節則是呼應前者，在跳躍的時候，鞋底前方有一只紅色Monogram圖樣，也可以辨識這雙中高筒運動鞋來自路易威登。

這雙設計靈感源自復古籃球鞋的LV Trainer，是2019春夏時裝的重點鞋款之一，採用白色小牛皮革製作，並以紅色沿邊點綴。Virgil Abloh曾經表示，他首季的所有作品，都來自品牌經典輪廓或元素，在其中添加了3%的自我與新元素，將既有形貌做出轉化的精確比例，這個浪漫的概念有LV Trainer作為印證，而類似款鞋履還包括LV Runner或LV Trainer高筒鞋，為男性球鞋帶來新的時髦註解。

2019春夏巴表後台Trainer中高筒運動鞋。圖／LV提供
2019春夏巴表後台Trainer中高筒運動鞋。圖／LV提供
分享
鞋舌「LVM」字樣來自Louis Vuitton Malletier的製箱工藝歷...
鞋舌「LVM」字樣來自Louis Vuitton Malletier的製箱工藝歷史。圖／LV提供
分享
鞋後跟的「#54」代表品牌創立的1854年。圖／LV提供
鞋後跟的「#54」代表品牌創立的1854年。圖／LV提供
分享
2019春夏男裝以白色西裝輪廓搭配Trainer高筒運動鞋。圖／LV提供
2019春夏男裝以白色西裝輪廓搭配Trainer高筒運動鞋。圖／LV提供
分享
多口袋、Trainer中高筒運動鞋是2019春夏重點元素。圖／LV提供
多口袋、Trainer中高筒運動鞋是2019春夏重點元素。圖／LV提供
分享
中高筒運動鞋在2019春夏男裝發表時登場。圖／LV提供
中高筒運動鞋在2019春夏男裝發表時登場。圖／LV提供
分享
Trainer中高筒運動鞋是Virgil Abloh入主路易威登後發表的亮眼球鞋...
Trainer中高筒運動鞋是Virgil Abloh入主路易威登後發表的亮眼球鞋。圖／LV提供
分享
Trainer中高筒運動鞋，售價45,500元。圖／LV提供
Trainer中高筒運動鞋，售價45,500元。圖／LV提供
分享
Trainer高筒運動鞋，售價55,500元。圖／LV提供
Trainer高筒運動鞋，售價55,500元。圖／LV提供
分享
（左）Trainer中高筒運動鞋45,500元；Trainer運動鞋39,900...
（左）Trainer中高筒運動鞋45,500元；Trainer運動鞋39,900元。圖／LV提供
分享

LV
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

LV經典Monogram圖紋 為Twist包款帶來善變風格

2019-03-09 19:15

龍山寺「50年胡椒餅」登NHK 主持人：好甜！

2019-03-09 18:31

名字有「黃、帝、王、后」 涓豆腐3款宮廷新菜「打9折」

2019-03-09 17:53

網路爆紅「呆萌沙皮狗、慵懶法鬥蛋糕」！這家超商就能預購還有早鳥優惠

2019-03-09 15:38

383年來第一次！日光神橋開放「夜間登橋」只有4天

2019-03-09 15:17

興大「春蟄節」登場 寵物市集、明星演唱招生趴

2019-03-09 14:53

聰明收納冬被 不發霉更延長壽命

2019-03-09 13:33

「料理鼠王」的經典雜菜煲上桌了！真人實作 超級噴香

2019-03-09 12:30

「錯不在我單身，錯在沒人配上我」給等待愛情的自己勇氣　9大單身金句對抗霸凌

2019-03-08 23:36

清爽微酸的和風女性滋味！大戶屋「鹽麴檸檬豬肉鍋」限定登場

2019-03-08 23:33

藥妝店搶搭購物節 保養、彩妝祭優惠

2019-03-08 23:05

萬寶龍睽違8年推新男香！宥勝放閃「老婆送的第一份禮物就是它」

2019-03-08 21:19

Melody竟然說自己是沒有羞恥心的女藝人

2019-03-08 19:46

蔡凡熙叫吳念軒脫 自己爽當肉肉小朋友

2019-03-08 19:39

蕭敬騰隨身必帶牙線 拿矜貴馬鞍包來裝

2019-03-08 19:36

好市多新神物！水貼壁紙CP值超高網友大讚：家中質感秒升級

2019-03-08 19:32

隋棠這裙子要價110萬 蕭敬騰想買DIOR馬鞍包

2019-03-08 19:24

Selina愛上復古女伶網紗帽 出席活動手刀先買包

2019-03-08 19:17

隋棠出席時尚活動恍如隔世 坦言偏心第？個小孩

2019-03-08 19:08

吳姍儒對抗30歲 保養前必擦神器、早上敷面膜靠一招出門不遲到

2019-03-08 18:22

鍊墜藏巧思！蕭邦小丑好童趣 喬治傑生表達自我個性

2019-03-08 17:36

少了「這一味」！網瘋傳「一蘭黃金比例」台灣吃不到

2019-03-08 17:30

「蒸」的和牛！佐賀牛+米其林檜木蒸籠 台灣首賣

2019-03-08 17:26

千呼萬喚！《星際效應》限量表款終抵台

2019-03-08 17:16

會發光的超亮明月！波爾表一手掌握大自然律動

2019-03-08 16:52

愛情不是看外貌 從3部電影學「看懂內心」才是真愛

2019-03-08 16:47

粉嫩的「小熊維尼櫻花限定版」全部都想要！7-11推9款櫻花季限定3C小物

2019-03-08 16:40

頂級男鞋John Lobb 攜手OAKROOM重回台灣市場

2019-03-08 15:28

影／吉卜力展 全球第260萬名觀眾誕生

2019-03-08 15:24

大戶屋推「鹽麴檸檬豬肉鍋」 挑逗女生最愛微酸口感

2019-03-08 12:58

網購助犯罪 手機洩隱私？《網路安全威脅報告》揭6發現

2019-03-08 11:52

Gucci米奇包賣15萬仍搶光？超狂網友用《盛香珍》神致敬只花200元

2019-03-08 11:45

拉麵通通買1送1！「博多幸龍」插旗松山 3月9日開幕

2019-03-08 11:42

這家餐廳的菜 被畫進「日本最暢銷漫畫」裡了！

2019-03-08 11:19

錢來了！Dior高雄漢神全新概念店開幕　男裝店首度登場

2019-03-08 11:17

「買一送一」又來了！這3家連鎖咖啡下午茶最超值

2019-03-08 10:55

年後餐飲淡季 台中人氣吃到飽推4人同行1人免費

2019-03-08 09:29

芭蕾舞界的奧斯卡陣容！五月閃耀台北國家戲劇院

2019-03-08 09:21

如花辦般散落! IG人氣甜點「櫻花生乳酪蛋糕」

2019-03-08 00:53
看更多

熱門文章

無座乘客占台鐵親子車廂 車長這句話讓媽媽覺得被霸凌

2019-03-09 09:14

濕涼天氣忍多久？吳德榮：下周一轉乾冷

2019-03-09 06:58

西濱將新增區間測速路段 搭配雷達測照超速難逃

2019-03-09 20:35

親子車廂霸凌事件 台鐵：若車長處置不當會懲處

2019-03-09 10:49

152.3公斤胖哥因媽一句話 剷肉72公斤娶得美嬌娘

2019-03-09 14:33

新鮮人必備3能力 台積董座劉德音：好奇心、跨領域思考、全球視野

2019-03-09 13:15

起薪7萬！雄獅徵250名儲備幹部

2019-03-09 12:57

台積電董座：成大生團隊精神最好 台大不能每個都第一

2019-03-09 13:39

台大校園徵才 台積電董座期許年輕人終生學習及跨領域

2019-03-09 11:12

降雨多於預期 中部以北主要水庫水位回升

2019-03-09 16:44

周末溼答答 明天下半天又要降溫

2019-03-09 10:07

成功人士睡前六習慣 變身黃金時光

2019-03-09 22:40

殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00

桃機跑道又出包 南跑道因雨破洞晚間航班大延誤

2019-03-09 22:02

自己沒休完特休 老板不必折算工資

2019-03-09 22:18

薪水非優先考量 台大生：不要太誇張都能接受

2019-03-09 14:02

春雨不停 10日冷氣團到北台灣低溫13度

2019-03-09 18:05

龍山寺「50年胡椒餅」登NHK 主持人：好甜！

2019-03-09 18:31

徐國勇自曝氣喘常就醫 感謝護理師當年一句話

2019-03-09 15:41

【章魚法官來說法】張瑜鳳／沒有標準答案的計算題

2019-03-09 06:00

光是溝通就心累了？細數8點你該警覺的團隊問題

2019-03-09 15:12

台積電、聯發科都來！交大就博會明登場

2019-03-09 12:17

抵禦非洲豬瘟 今起東南亞5國入境手提行李全查

2019-03-09 08:39

全台十大心血管支架醫院 奪冠的是這一家

2019-03-09 21:07

裝了血管支架就安了？ 其實這件事才是關鍵

2019-03-09 21:19

每天2罐無糖碳酸飲料 增中風風險

2019-03-09 18:34

桃機南跑道凹洞 深夜提前修補完成

2019-03-09 23:05

383年來第一次！日光神橋開放「夜間登橋」只有4天

2019-03-09 15:17

防範腎病上身 大千醫院提醒民眾注意危險因子

2019-03-09 22:24

裝支架、血管繞道 那一個可以維持比較久？

2019-03-09 21:14

桃園區某護理之家 爆A型流感群聚感染

2019-03-09 10:34

中風失語兩年 rTMS療法30天他重新開口說話

2019-03-09 15:54

新版Windows10恐影響報稅？ 財政部有解

2019-03-09 14:19

鋒面影響天氣溼答答 週末全台有短暫陣雨

2019-03-09 09:08

對流雲系發展旺盛 彰化以南注意瞬間大雨雷擊

2019-03-09 11:08

原來如此！LV中高筒運動鞋 藏了5個小細節

2019-03-10 00:18

身體莫名出現瘀青 她17歲的成年禮竟是血癌

2019-03-09 20:52

暢通心血管 近六成選擇塗藥支架

2019-03-09 21:15

雄獅布局海外 新年度招募外語人才

2019-03-09 12:48

「料理鼠王」的經典雜菜煲上桌了！真人實作 超級噴香

2019-03-09 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top