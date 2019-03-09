LV經典Monogram圖紋 為Twist包款帶來善變風格

2019-03-09 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Monogram圖樣，是1896年由創辦人Louis Vuitton的兒子Georges Vuitton所設計，歷經一百二十多年，之間包括與村上隆、潮牌Supreme推出的聯名款式都曾掀起搶購熱潮，至今仍然是具有品牌辨識度的經典設計。

Monogram如同品牌家徽般尊貴、精緻，呈現在服裝、鞋履、手袋、吊飾、配件等各式各樣的單品中，其中Twist也可見到許多Monogram的經典樣貌及其變化款式。具有標誌性LV金屬旋釦、滑動鍊帶的Twist，命名來自轉動LV二字的L到與V重疊的角度，即可輕鬆打開包袋，在2015早春系列首度面世，旋即成為品牌的暢銷包款；女裝藝術總監Nicholas Ghesquiére所設計的Twist，靈感來自經典梯形手拿包Pochette Trapeze，Trapeze有鞦韆之意，為手袋隨意調整的長度與輕盈律動感下了註解，Epi皮革與Monogram為它帶來更多面貌。