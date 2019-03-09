LV經典Monogram圖紋 為Twist包款帶來善變風格
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Monogram圖樣，是1896年由創辦人Louis Vuitton的兒子Georges Vuitton所設計，歷經一百二十多年，之間包括與村上隆、潮牌Supreme推出的聯名款式都曾掀起搶購熱潮，至今仍然是具有品牌辨識度的經典設計。
Monogram如同品牌家徽般尊貴、精緻，呈現在服裝、鞋履、手袋、吊飾、配件等各式各樣的單品中，其中Twist也可見到許多Monogram的經典樣貌及其變化款式。具有標誌性LV金屬旋釦、滑動鍊帶的Twist，命名來自轉動LV二字的L到與V重疊的角度，即可輕鬆打開包袋，在2015早春系列首度面世，旋即成為品牌的暢銷包款；女裝藝術總監Nicholas Ghesquiére所設計的Twist，靈感來自經典梯形手拿包Pochette Trapeze，Trapeze有鞦韆之意，為手袋隨意調整的長度與輕盈律動感下了註解，Epi皮革與Monogram為它帶來更多面貌。
在2019春夏，Nicholas Ghesquiére以4個鮮明主軸貫穿此系列，包括未來旅程、女權主義、訂製服工藝以及回到過去，充分展現Nicolas Ghesquière喜愛交錯今昔的創作情懷，輪廓以八○年代的寬肩、騎士夾克、中性直筒褲為主，Disco的新潮與塗鴉則展現在包款之上；而包款則充分呼應外太空的未來旅程，金屬塗層、太空船圖樣或是藍白色的使用，都展現女戰士穿越時空的旅程，也成為Twist的呈現方式之一，或是Monogram花卉裝飾、圍鑲金屬鉚釘，亦多了幾分甜美詩意。
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