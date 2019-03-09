龍山寺「50年胡椒餅」登NHK 主持人：好甜！
以探索在地人私房美食、景點的日本NHK節目《2度目の旅》，近期公佈由演員細田善彥擔任主持人造訪台灣，於龍山寺週邊巷弄間品嚐「武林萌主福州元祖胡椒餅」的短片。片中細田善彥在品嚐時直呼「好甜、好辣！」而影片也吸引近10萬人次觀看，以及數百則分享。
不同於介紹熱門景點、主流美食的旅遊節目，《2度目の旅》主要是尋找受到當地人歡迎的B級美食或是深入地方的景點，價格也更親民。過去《2度目の旅》前來台北時，就曾經報導過光復市場、秦小姐豆漿、正好鮮肉湯包等店家；台南的窄門咖啡、連得堂等店，也曾出現在節目當中。
粉絲團「NHK 1.5チャンネル」日前公佈一段以台灣為背景的《2度目の旅》影片，主題為「尋找隱身在巷弄中，詭異又令人在意的店家」。而主持人為曾經演出《百鬼夜行抄》、《重金搖滾雙面人》等多部電影與電視劇的日本演員細田善彥。
片段中，細田善彥介紹了位於距離龍山寺約2分鐘步行時間的「武林萌主福州元祖胡椒餅」。這間店已經有約50年的歷史，是許多人從小吃到大的口味，因為藏於巷弄間而且有許多人排隊，因此吸引細田善彥的注意。細田善彥第一口咬下後，直呼「好甜！」，然後又再覺得「好辣！」，並且認為肉的胡椒味很入味。
台北有多間胡椒餅名店，除了饒河夜市的名店「福州世祖胡椒餅」外，位於寧夏夜市的好字號「福州胡椒餅」，也因為是知名羽球好手王子維家中所開設而出名。另外也有網友認為武林萌主福州元祖胡椒餅的價格偏高、份量小，更推薦位於華陰街的「福元胡椒餅」、位於南港的「老張胡椒餅」等店家。
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