龍山寺「50年胡椒餅」登NHK 主持人：好甜！

2019-03-09 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



以探索在地人私房美食、景點的日本NHK節目《2度目の旅》，近期公佈由演員細田善彥擔任主持人造訪台灣，於龍山寺週邊巷弄間品嚐「武林萌主福州元祖胡椒餅」的短片。片中細田善彥在品嚐時直呼「好甜、好辣！」而影片也吸引近10萬人次觀看，以及數百則分享。

不同於介紹熱門景點、主流美食的旅遊節目，《2度目の旅》主要是尋找受到當地人歡迎的B級美食或是深入地方的景點，價格也更親民。過去《2度目の旅》前來台北時，就曾經報導過光復市場、秦小姐豆漿、正好鮮肉湯包等店家；台南的窄門咖啡、連得堂等店，也曾出現在節目當中。

粉絲團「NHK 1.5チャンネル」日前公佈一段以台灣為背景的《2度目の旅》影片，主題為「尋找隱身在巷弄中，詭異又令人在意的店家」。而主持人為曾經演出《百鬼夜行抄》、《重金搖滾雙面人》等多部電影與電視劇的日本演員細田善彥。

片段中，細田善彥介紹了位於距離龍山寺約2分鐘步行時間的「武林萌主福州元祖胡椒餅」。這間店已經有約50年的歷史，是許多人從小吃到大的口味，因為藏於巷弄間而且有許多人排隊，因此吸引細田善彥的注意。細田善彥第一口咬下後，直呼「好甜！」，然後又再覺得「好辣！」，並且認為肉的胡椒味很入味。