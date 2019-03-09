網路爆紅「呆萌沙皮狗、慵懶法鬥蛋糕」！這家超商就能預購還有早鳥優惠

2019-03-09 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



超萌的擬真狗狗造型蛋糕，在網路、社群上掀起洗版風潮，讓網友大喊「可愛到捨不得吃」！超商母親節蛋糕預購早早就已開跑，同步搶攻兒童節商機，全家便利商店引進網路爆紅的擬真呆萌犬造型蛋糕，以及迪士尼經典角色的TSUM TSUM派對冰淇淋蛋糕，可愛造型讓大人小孩都歡喜。

全家便利商店去年預購首度推出兒童節蛋糕，以米奇、米妮及LINE系列肖像蛋糕最受歡迎，帶動銷售業績成長逾1成，今年「萌勢力」再度發威，主打可愛動物系、肖像造型系蛋糕，首推台中知名甜點店旅禾泡芙之家的招牌蛋糕「呆萌沙皮狗」和「慵懶法鬥」，「呆萌沙皮狗」有著水汪大眼與超萌擬真的狗狗造型，使用70%布朗尼巧克力為基底，「慵懶法鬥」使用北海道四葉乳酪慕斯，外觀呈現淺白色澤，看起來軟綿綿的身體搭配睡著的雙眼，萌度爆表；另外還有飲品大廠美祿推出的「美祿波波波士頓派」，將塗鴉風的恐龍圖案印在派皮上，再放入美祿巧克力麥芽的香濃內餡。

肖像造型系蛋糕導入Haagen－Dazs哈根達斯近年熱銷的「TSUM TSUM派對」冰淇淋蛋糕，以迪士尼、皮克斯的卡通人物為主，可愛的方塊造型冰淇淋方便分享。