興大「春蟄節」登場 寵物市集、明星演唱招生趴

2019-03-09 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



中部規模最大的系所博覽會熱鬧登場！今天校內舉辦「興大春蟄節」，國際奧林匹亞機器人大賽台灣冠軍、可自主感測的軟性機器人、國際園藝競賽國手花藝展示、智能監測水禽舍，各式各系精彩實體展示，提供全方位的大學校園體驗。

興大春蟄節活動豐富精彩，包含興大100綻放未來演唱會、特色系所、模擬面試、多元社團、國際美食、學生市集、租屋博覽會、反毒宣導、寵物健檢等活動，並邀請新生代歌手王彙筑、鼓鼓、李千那、陳芳語等人連番演唱。

興大指出，「春蟄節」邁入第4屆，每年皆會吸引上千位高中生與社區民眾參觀，活動從上午10點至下午5點，地點在惠蓀堂前廣場，81個展示攤位，會場熱鬧滾滾。

展示攤位皆由大學生發揮創意，包含9學院37系所44個攤位、22個社團、12個國際美食及文創市集、3個租屋博覽會與圖書館一樓舉辦的寵物義診及萌寵文創市集，展現豐富精彩的校園生活，許多高中生特地在選填志願前夕來參觀，瞭解系所特色與未來發展。

副校長黃振文表示，3月5日剛好是24節氣中的驚蟄，特地選在週末舉辦興大春蟄節活動，協助高中生了解系所特色，從中挑選最適合的領域發展。

「春蟄節」參與所博覽會涵蓋9大學院、37系各區除，各系有學生專人導覽，也展出學生實作的模型及成果。包含機械系展出國際奧林匹亞機器人大賽臺灣冠軍作品，機器人堆疊俄羅斯方塊，考驗精確度及堆疊演算；材料系展示具有自主感測功能的軟性機器人，如同皮膚能主動感知外部刺激並即時作出反應。

園藝系特殊選才入學學生柳皓淳，現場展示7件花藝作品，展現精湛的「綠手指」花藝技巧，她今年8月代表臺灣前往俄羅斯參加國際技能競賽；生機系的「智能水禽舍生長環境控制與監測系統」很吸引高中生，採用太陽能發電，並可進行禽舍環境感測及監測；動物科學系與獸醫學系展示鸚鵡、雞、蛋、羽毛、龜、鹿等各式動物標本等，高中生還可參加闖關遊戲，有機會獲得精美小禮。