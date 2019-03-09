「料理鼠王」的經典雜菜煲上桌了！真人實作 超級噴香

2019-03-09 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



法國詩人羅曼羅蘭曾說「法國人之所以浪漫，是因為有普羅旺斯」。台北君悅酒店寶艾西餐廳主廚羅偉洲就以此為靈感，即日起到3月24日推出「普羅旺斯浪漫味旅」饗宴，將南法浪漫印象幻化為餐桌美味，以精湛法式料理技法，細膩呈現燦爛向日葵、浪漫薰衣草花海、馬賽老港等6道式套餐並搭配2款佐餐紅白酒，並選用源自法國有氣泡水界的愛馬仕之稱的「OREZZA天然氣泡礦泉水」套餐配水，每套3880元+10%。

第一道開胃小點「松露甜甜圈」，就讓人驚艷，改變「眼睛先食」的打卡風潮，鼻子先聞香。「松露之都」普羅旺斯，以松露風味結合台式甜甜圈，香酥的麵團揉入松露香氣，上方點綴松露美乃滋，上桌前使用燻香工序增添風味，掀蓋後的騰雲煙霧與氣味，向似喚醒味覺與視覺的華麗啟程。