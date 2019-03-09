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「料理鼠王」的經典雜菜煲上桌了！真人實作 超級噴香

2019-03-09 12:30聯合報 記者羅建怡╱即時報導

法國詩人羅曼羅蘭曾說「法國人之所以浪漫，是因為有普羅旺斯」。台北君悅酒店寶艾西餐廳主廚羅偉洲就以此為靈感，即日起到3月24日推出「普羅旺斯浪漫味旅」饗宴，將南法浪漫印象幻化為餐桌美味，以精湛法式料理技法，細膩呈現燦爛向日葵、浪漫薰衣草花海、馬賽老港等6道式套餐並搭配2款佐餐紅白酒，並選用源自法國有氣泡水界的愛馬仕之稱的「OREZZA天然氣泡礦泉水」套餐配水，每套3880元+10%。

第一道開胃小點「松露甜甜圈」，就讓人驚艷，改變「眼睛先食」的打卡風潮，鼻子先聞香。「松露之都」普羅旺斯，以松露風味結合台式甜甜圈，香酥的麵團揉入松露香氣，上方點綴松露美乃滋，上桌前使用燻香工序增添風味，掀蓋後的騰雲煙霧與氣味，向似喚醒味覺與視覺的華麗啟程。

另有承襲米其林三星料理手法的「向日葵」，宛如盛開的花朵上桌，飽滿黝黑的魚子醬畫龍點睛；「薰衣草花海」以北海道生食干貝切薄片，搭配各式調料醃漬入味，創造獨特花香與清爽口感，上桌時噴上特製薰衣草油醋，空氣中瀰漫花香。熱前菜「馬賽老港」，濃郁海味讓人瞬間彷彿置身海港。主菜則主打日本北海道A5和牛紐約客佐油封鮮蔬與法國鹽之花，同樣先以玻璃盒「秀」食材再烹調，其中的配菜迷迭香風味油封鮮蔬，靈感源自法國家常料理「普羅旺斯燉蔬菜」，也是電影「料理鼠王」中的經典雜菜煲再現。

「向日葵」是雷穆勒風味新鮮蟹肉蒔蘿塔塔。圖／台北君悅酒店提供
「向日葵」是雷穆勒風味新鮮蟹肉蒔蘿塔塔。圖／台北君悅酒店提供
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「馬賽老港」是每日到港鮮魚佐馬賽海鮮醬汁。圖／台北君悅酒店提供
「馬賽老港」是每日到港鮮魚佐馬賽海鮮醬汁。圖／台北君悅酒店提供
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台北君悅寶艾西餐廳主菜上桌前，先秀食材。圖／台北君悅酒店提供
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法國北海道詩人
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