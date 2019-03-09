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台大校園徵才 台積電董座期許年輕人終生學習及跨領域

2019-03-09 11:12聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

大學博覽會上午在台灣大學舉行。記者鄭清元／攝影
大學博覽會上午在台灣大學舉行。記者鄭清元／攝影
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台灣大學今天舉行校園徵才企業博覽會，今年共釋出2.5萬個工作機會，參與企業數和攤位數都是歷年最高。台積電董事長劉德音致詞時說，在現今瞬息萬變的世界，未來各個工作都會充滿各樣挑戰和機會。他期許台灣年輕人，要對新事物有興趣，要有好奇心，以及放眼世界的視野，才能應付未來社會的改變。「培養終生學習與跨領域的能力，是成功的必要條件。」

今天也是台大校長管中閔上任後首度主持校園徵才。管中閔致詞時指出，這次參展的攤位和企業都是歷史新高，開放網上報名後，幾乎在第一天就額滿，希望未來徵才活動可以擴大，代表更多企業重視台大。他說，台大是台灣學科最完整、研究最全面的大學，希望建立跟企業建立更緊密的合作。

管中閔說，在科技部支持下成立的「台大國際產學聯盟」，就是希望結合學校的研究資源，與企業的創新和未來發展緊密結合。希望透過校園徵才，讓更多學生找到自己能發揮的未來，也幫助企業找到人才。

今天台北天空飄著細雨，劉德音說，「不畏風雨的同學將來才會成功。」身為台大電機工程學系校友，他提到，再一次踏進台大校園，讓他回憶起在台大求學的生活點點滴滴。課業之餘他參加了火箭社，也射了幾顆火箭。畢業後，當時台灣還沒有太多科技產業，根本找不到工作，他就到美國求學、工作，約25年前回到台灣，直到今天。

劉德音表示，離開校園多年，全球產業的樣貌產生很大的變化，台灣經歷多年努力，已經在全球半導體產業、資訊通訊產業對世界產生很大的影響力。

他說，如果說，紐約是世界的金融中心，那台灣就是世界的半導體中心，造就這樣的影響力，就在於產業的不斷創新。所謂創新就是「做出改變」，許多台灣企業都一樣，包括生物科技、精密機械、金融科技等都是日新月異。

劉德音提到，人類社會正在經歷大幅度的數位化轉型，人工智慧和5G通訊將是未來成長的動力，也是台灣大部分產業成長的動力，未來許多工作都可能被人工智慧取代。唯有不斷學習，不斷與外界，特別是國外的刺激之下，才能持續為半導體產業提出新的動力。

劉德音說，今天要徵求的人才，是希望有跨領域的思考能力、有創新的企圖心，以及放眼全世界的視野，並且願意擁抱未來新科技將衍生出來的新工作。他勉勵台大學生，終生學習與跨領域的能力，是工作上必要成功的條件。

大學博覽會上午在台灣大學舉行，台大校長管中閔（右）與台積電董事長劉德音（左）出席...
大學博覽會上午在台灣大學舉行，台大校長管中閔（右）與台積電董事長劉德音（左）出席致詞。記者鄭清元／攝影
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台大半導體管中閔
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