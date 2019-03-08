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藥妝店搶搭購物節 保養、彩妝祭優惠

2019-03-08 23:05聯合報 記者陳立儀／台北報導

屈臣氏即日起至3月27日推出「閨蜜好朋友」貼心時光，購買女性私密清潔用品可享任選...
屈臣氏即日起至3月27日推出「閨蜜好朋友」貼心時光，購買女性私密清潔用品可享任選2件88折。 圖／屈臣氏提供
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藥妝店針對春季保養及春遊彩妝祭出一系列優惠，屈臣氏「閨蜜好朋友」貼心時光主打女性私密清潔用品超殺優惠，康是美「白皙美人賞」囊括臉部及身體保養、美齒亮白，Tomod's 「春遊購物趣」推出近千件精選商品第2件5折。

屈臣氏即日起至3月27日推出「閨蜜好朋友」貼心時光，購買女性私密清潔用品可享任選2件88折；3月13日前日用衛生棉、護墊任選第2件5折，3月14日至3月27日夜用衛生棉、棉條任選第2件5折，面膜也有任挑任選第2件5折的優惠。

女性生理期間除了勤換衛生用品、注意私密處清潔，屈臣氏美容顧問建議可藉由淡妝讓氣色更紅潤，例如使用飾底乳校正膚色，並搭配粉嫩腮紅與唇膏。INTEGRATE星綻光空氣飾底乳亮顏薰衣草紫活動期間85折特價238元，屈臣氏獨家的A’PIEU粉透果漾腮紅露任挑任選第2件5折，MISSHA甜色磁吻霧感液態唇膏會員價299元、加贈10倍寵i點數。

DR.WU潤透光美白精華液35ml，原價1,800元、康是美3月12日前特價1,...
DR.WU潤透光美白精華液35ml，原價1,800元、康是美3月12日前特價1,530元。 圖／康是美提供
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康是美即日起至3月12日舉辦「白皙美人賞」，首推DR.WU新品潤透光美白系列、Neogence霓淨思新品極透光亮白淡斑精華、DrJart新品V7維他命超肌光擊黑系列、雅漾新品珍珠光抹美白系列、MKUP新品美咖奇蹟美白身體霜、1028一秒瞬白素顏霜等，醫美6大品牌推出限量滿額贈禮，彩妝品全面85折。

Tomod's 「春遊購物趣」即日起至3月27日開跑，近千件精選商品第2件5折，精選日韓話題商品最低5折起，購買MAYBELLINE媚比琳全系列商品滿488元可現折30元。

BOURJOIS妙巴黎戀法魔幻經典唇彩，原價375元，Tomod's即日起至3月...
BOURJOIS妙巴黎戀法魔幻經典唇彩，原價375元，Tomod's即日起至3月27日第2件5折。 圖／Tomod's提供
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