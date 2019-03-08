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萬寶龍睽違8年推新男香！宥勝放閃「老婆送的第一份禮物就是它」

2019-03-08 21:19聯合報 記者陳立儀╱即時報導

德國精品工藝品牌萬寶龍（MONTBLANC）在2011年推出傳奇系列香氛之後，經過8年的醞釀，今年才再度推出全新男香「EXPLORER探尋旅者淡香精」，由三位知名調香師調配，走訪全球各地探索稀有原料，並以萬寶龍最新的科技工藝製作而成，台灣更獨家成為全亞洲第一個上市的國家。為了呼應本次男香的發想靈感，特別請來勇於探索的冒險王宥勝擔任萬寶龍香氛品牌大使，提到他心目中最難忘的一瓶香水，宥勝大方放閃說「就是當年老婆在交往時送他的第一份禮物－萬寶龍香水」。

宥勝說，當初收到老婆送的萬寶龍香水，「那時候我每天都噴，希望不論我是否在她身邊，都能讓她記住我的味道，被記得味道是一種很幸福的事」；他很推薦挑選香氛送給最親近的人，因為嗅覺是情感記憶中最敏銳的感官，並直接與記憶連結，為所愛的人選擇一種專屬香氣，為最愛的人留下自己的味道，都是很浪漫的事。

MONTBLANC EXPLORER探尋旅者淡香精的木質芳香皮革調，以柑橘調聞名的調香師Antoine Maisondieu將專屬奇華頓（Givaudan）集團最頂級OrPur®系列中的柑橘香氣做為前調引導；核心中調回歸男性的陽剛特質，香根草蒸餾後的精粹帶有獨特的煙燻調與榛果香氣，就像需要時間去細細品味的男子氣概；調香團隊更在蘇拉威西島發現了全新的廣藿香品種，做為探尋旅者淡香精的獨家香氣，特有的皮革香與可可香加強了層次感，更創造出帶有琥珀感的溫潤木質味，精準展現出萬寶龍男性的現代感與優雅姿態。

包裹著MONTBLANC EXPLORER探尋旅者淡香精瓶身的類皮革，採用了品牌自1926年以來的motif saffiano技術，並鑲嵌著標誌性的六芒星LOGO，金屬色瓶蓋的靈感來自於萬寶龍手表的轉動齒輪，30ml售價1,750元、60ml售價2,500元、100ml售價3,300元，即日起於全台鋒恩香水maison de beaute百貨專櫃及萬寶龍全台精品百貨專櫃首波販售。

夢想實踐家宥勝擁有剛柔並濟的特質與優雅紳士格調，與MONTBLANC EXPLO...
夢想實踐家宥勝擁有剛柔並濟的特質與優雅紳士格調，與MONTBLANC EXPLORER探尋旅者淡香精的精神契合。圖／鋒恩提供
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萬寶龍（MONTBLANC）在2011年推出傳奇系列香氛之後，睽違8年再度推出全...
萬寶龍（MONTBLANC）在2011年推出傳奇系列香氛之後，睽違8年再度推出全新男香「EXPLORER探尋旅者淡香精」。圖／鋒恩提供
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MONTBLANC EXPLORER探尋旅者淡香精獨步全亞洲在台搶先發售，邀請宥...
MONTBLANC EXPLORER探尋旅者淡香精獨步全亞洲在台搶先發售，邀請宥勝擔任香氛品牌大使。圖／鋒恩提供
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MONTBLANC EXPLORER探尋旅者淡香精，30ml售價1,750元、6...
MONTBLANC EXPLORER探尋旅者淡香精，30ml售價1,750元、60ml售價2,500元、100ml售價3,300元。圖／鋒恩提供
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萬寶龍香氛品牌大使宥勝要將瓶身署名的MONTBLANC EXPLORER探尋旅者...
萬寶龍香氛品牌大使宥勝要將瓶身署名的MONTBLANC EXPLORER探尋旅者淡香精送給最愛的老婆和小孩。圖／鋒恩提供
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