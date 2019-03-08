未確實掌握境外器官移植 衛福部遭監院糾正

2019-03-08 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部醫事司長石崇良。 聯合報系資料照片／記者鄧桂芬攝影 分享 facebook 衛福部遭監察院糾正，指出未能掌握好境外器官移植以及通報，對此，器官捐贈中心董事長李伯璋表示，目前器捐中心與健保署等已經積極勾稽，不過，台灣並沒有法源強制患者一定要明確寫明境外移植醫院的名稱，使勾稽上也有困難，也希望未來能討論，是否可以頒布行政命令強制要求，只要沒有填妥資料就不能拿抗排斥藥。

監察院自2018年4月開始函查，根據衛福部提供資料，自2015年7月至2018年5月止，國內計通報137例境外移植，返國後有依法通報通報「移植醫院」及「主治醫師姓名」者，僅30例，但是高達78%之通報內容有欠完整。

監察院表示，通報資料「移植醫院」、「主治醫師」等欄位，有空白未填或填「不詳」、「未告知」等。此外，部分醫院通報資料明顯錯誤，如移植醫院填報「天津一中心」，移植國家卻填寫「日本」，顯示多數涉及境外器官移植之醫院、醫師及患者，幾乎視依法通報為兒戲、甚至有意規避。

李伯璋表示，對於民眾的生命，醫院很難不給藥，但是目前並沒有明確的法令，要求民眾一定要填妥，因此，只能夠過勾稽的方式，防堵類似的事件，不過也希望能討論出法源，強制要求。

衛福部醫事司長石崇良表示，人體器官移植條例已經修法，下個月起針對未能填妥完整資料，且因器官移植要求健保給付抗排斥藥物的患者，就不能再拿抗排斥藥物，根據調查，境外器官移植目前領有健保抗排斥藥物的人數有二五九人，但經輔導，完成資料填妥的人數已有二三二人，僅有廿六人尚未完成。

石崇良表示，有些患者是採自費取得抗排斥藥物，但只要被抓到未通報於境外移植器官，同樣會被罰。新制將於四月起正式上路。