隋棠這裙子要價110萬 蕭敬騰想買DIOR馬鞍包

2019-03-08 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



DIOR於高雄漢神百貨開設全新的概念精品店，延伸自巴黎蒙田大道旗艦店的風格，展現優雅風華的氛圍，在南台灣的熱情陽光下，蕭敬騰、隋棠、任家萱Selina、Melody、吳念軒、蔡凡熙、董若彤共同出席開幕活動。

編髮出席的蕭敬騰引來一陣尖叫聲，他超想買下身上的馬鞍腰包，可以斜垮、手拿、單肩背，顏色他也相當喜歡；而蔡凡熙和吳念軒都身穿透視背心搭襯西裝外套或夾克，皆顯示為害羞，蔡凡熙尤其自暴自棄說，「叫吳念軒脫就好了。」隋棠則是自嘲第3個孩子出生後，每天家裡都和戰場一樣是屋頂掀了的吵鬧狀態，感覺和社會有點脫節的她，藉由DIOR的活動可以和世界接軌相當開心，她身上的刺繡裙裝價值超過110萬，簡直是穿了一部車在身上。

Selina以前是個帽子絕緣者，但這次選戴網紗帽款覺得超喜歡，有復古女伶的優雅氣質，並且當場入手一個Lady Dior包款；Melody笑著說自己是沒有羞恥心的女藝人，出席活動前不忌口，發下豪語表示「反正皮帶束緊一點，時尚就是這樣，管它能不能呼吸。」

DIOR高雄漢神百貨全新概念精品店，規劃為2樓女裝、3樓男裝，以十八世紀宮廷、當代室內設計元素融合，陳列時裝、鞋履、皮件、配飾、高級珠寶與腕表，其中男裝店鋪是除了台北101、微風信義之外，全台第3個專門店，面積近50坪，女裝則是有百坪面積，目前各陳列2019春夏系列新品。