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隋棠這裙子要價110萬 蕭敬騰想買DIOR馬鞍包

2019-03-08 19:24聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

DIOR於高雄漢神百貨開設全新的概念精品店，延伸自巴黎蒙田大道旗艦店的風格，展現優雅風華的氛圍，在南台灣的熱情陽光下，蕭敬騰、隋棠、任家萱Selina、Melody、吳念軒、蔡凡熙、董若彤共同出席開幕活動。

編髮出席的蕭敬騰引來一陣尖叫聲，他超想買下身上的馬鞍腰包，可以斜垮、手拿、單肩背，顏色他也相當喜歡；而蔡凡熙和吳念軒都身穿透視背心搭襯西裝外套或夾克，皆顯示為害羞，蔡凡熙尤其自暴自棄說，「叫吳念軒脫就好了。」隋棠則是自嘲第3個孩子出生後，每天家裡都和戰場一樣是屋頂掀了的吵鬧狀態，感覺和社會有點脫節的她，藉由DIOR的活動可以和世界接軌相當開心，她身上的刺繡裙裝價值超過110萬，簡直是穿了一部車在身上。

Selina以前是個帽子絕緣者，但這次選戴網紗帽款覺得超喜歡，有復古女伶的優雅氣質，並且當場入手一個Lady Dior包款；Melody笑著說自己是沒有羞恥心的女藝人，出席活動前不忌口，發下豪語表示「反正皮帶束緊一點，時尚就是這樣，管它能不能呼吸。」

DIOR高雄漢神百貨全新概念精品店，規劃為2樓女裝、3樓男裝，以十八世紀宮廷、當代室內設計元素融合，陳列時裝、鞋履、皮件、配飾、高級珠寶與腕表，其中男裝店鋪是除了台北101、微風信義之外，全台第3個專門店，面積近50坪，女裝則是有百坪面積，目前各陳列2019春夏系列新品。

延續DIOR與藝術連結的精神，高雄漢神店內也以多位藝術家特別為品牌打造的作品，豐富空間的可看性，例如德國女性設計師Elisa Strozyk以手工染色打造的木製牆面，時裝區則有Galerie Negropontes品牌的藍色漆面圓桌。另外，店內也設有貴賓專屬空間，置放於VIP區內的是頂級居家品牌Laura Meroni Design Collection大理石茶几、Alivar藍色沙發等，以藝術增添奢華氣息。

VIP鑑賞間則有義大利設計師Laura Meroni的大理石茶几以及Alivar...
VIP鑑賞間則有義大利設計師Laura Meroni的大理石茶几以及Alivar充滿曲線美感的藍色沙發。圖／DIOR提供
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Oblique酒紅色斜紋刺繡帆布後背包，售價12萬元。圖／DIOR提供
Oblique酒紅色斜紋刺繡帆布後背包，售價12萬元。圖／DIOR提供
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Selina穿藍色鄂圖曼絲質夾克14萬元、萬花筒印花丹寧長褲98,000元，配襯...
Selina穿藍色鄂圖曼絲質夾克14萬元、萬花筒印花丹寧長褲98,000元，配襯Lady Dior霧面黑色中型小牛皮提包。圖／Mark Li提供
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隋棠穿棕色刺繡薄紗無袖洋裝110萬元、深灰褐色針織襯褲33,000元，My AB...
隋棠穿棕色刺繡薄紗無袖洋裝110萬元、深灰褐色針織襯褲33,000元，My ABCDior胭脂粉小羊皮提包12萬元（背帶另售）。圖／Mark Li提供
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DIOR高雄漢神百貨精品店陳列時裝、鞋履、皮件、配飾、高級珠寶與腕表。圖／DIO...
DIOR高雄漢神百貨精品店陳列時裝、鞋履、皮件、配飾、高級珠寶與腕表。圖／DIOR提供
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DIOR高雄漢神百貨全新概念精品店，設計靈感源自品牌巴黎蒙田大道旗艦店。圖／DI...
DIOR高雄漢神百貨全新概念精品店，設計靈感源自品牌巴黎蒙田大道旗艦店。圖／DIOR提供
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Diorama萬花筒圖騰小牛皮小型鏈帶包，售價11萬元。圖／DIOR提供
Diorama萬花筒圖騰小牛皮小型鏈帶包，售價11萬元。圖／DIOR提供
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蕭敬騰身穿印花圖騰緹花大衣21萬元，搭配DIOR MEN Saddle小牛皮馬鞍...
蕭敬騰身穿印花圖騰緹花大衣21萬元，搭配DIOR MEN Saddle小牛皮馬鞍腰包6萬2千元。圖／Mark Li提供Oblique酒紅色斜紋刺繡帆布後背包，售價12萬元。圖／DIOR提供
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十八世紀宮廷與當代室內設計元素，打造女裝陳列的美學。圖／DIOR提供
十八世紀宮廷與當代室內設計元素，打造女裝陳列的美學。圖／DIOR提供
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