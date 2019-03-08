Selina愛上復古女伶網紗帽 出席活動手刀先買包

2019-03-08 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



以復古女伶的網紗帽飾出現DIOR高雄漢神店開幕的Selina任家萱，表示西裝裡面是空的、什麼也沒穿，並坦言對帽子有陰影，「一來不太能駕馭、髮量多，頭圍比較大但是腦容量也大啦，所以對帽子敬而遠之，但沒想到這頂帽子戴起來很好看，超喜歡。」笑著說網紗會卡住長長的睫毛，女明星真是不好當，但戴起來美美的很開心；她並且在活動當天已經快手買下一個紅色Lady Dior Mini包款，並且鑲嵌Selina金屬字母在背帶上。

DIOR高雄漢神百貨全新概念精品店，延續DIOR與藝術連結的精神，高雄漢神店內也以多位藝術家特別為品牌打造的作品，豐富空間的可看性，例如德國女性設計師Elisa Strozyk以手工染色打造的木製牆面，時裝區則有Galerie Negropontes品牌的藍色漆面圓桌。另外，店內也設有貴賓專屬空間，置放於VIP區內的是頂級居家品牌Laura Meroni Design Collection大理石茶几、Alivar藍色沙發等，以藝術增添奢華氣息。