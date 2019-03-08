吳姍儒對抗30歲 保養前必擦神器、早上敷面膜靠一招出門不遲到

2019-03-08 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



即將邁入30歲的吳姍儒，已經不能被稱為少女，因此對於保養，也有獨到的方法。提到保養，她堅持早上、晚上都要做好做滿，不過有別於大家重視晚間保養，吳姍儒反而更重視早上保養，快來看看她的早晚保養三秘訣。

晚間保養 強調薄透好吸收

對吳姍儒來說，保養最重要是保濕，晚上的時候，比較多人會擦厚重的保養品，但她覺得這樣反而不是很舒服，因此晚上會改用較薄透的保養方式，洗完臉後馬上用ELIXIR怡麗絲爾彈潤前導慕絲，能快速吸收之後的保養品，也比較不會沾染到寢具。

早上保養 必敷面膜

吳姍儒的早上保養，反而因為常常要上妝，是件非常重要的一個時刻。早上通常可能會使用較保濕的泥狀面膜，增加保溼度，也避免皮膚受傷。

早上保養不耗時間的小撇步

很多人早上保養都草草了事，因為要趕著出門上班，吳姍儒透露自己會敷臉後，邊刷牙邊洗臉，才不會耽誤出門時間。

吳姍儒更分享了自己近期最愛的保養品，她透露之前在聚會上，看見一位臉上閃著光的女性，後來就主動去詢問她才得知，用了資生堂的ELIXIR怡麗絲爾「彈潤前導慕絲」。

有著碳酸微氣泡的ELIXIR怡麗絲爾彈潤前導慕絲，使用前先搖晃4～5下，將產品擠出放在手上時，還能聽到氣泡啵滋啵滋的聲音非常療癒；產品使用在肌膚上就像是為每個毛細孔，打通道路般，快速的滲透到肌膚底層，還能促進肌膚的血液循環，想要散發臉部的「水玉光」，就快下手吧！