台南百貨打卡點又一發 新光三越小西門春季雙展登場

2019-03-08 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台南的城市風格不斷發聲中,近期隨著台南最新地標「台南市美術館二館」開幕熱潮,向來持續創造流行生活提案與打卡空間的新光三越台南小西門,也在春季推出「大人系的藝術—超現實主張」,於B1F連通道及微藝廊分別推出《幾何空間》與《超現實 ON THE WAY》藝術展。

即日起至5月5日,新光三越台南小西門B1F連通道與台南知名攝影團隊「Kerway可畏工作」及設計師品牌HĀUSENN攜手打造《超現實 ON THE WAY》,將連通道分為兩大展區,一為春天主題,搭配立體花牆結合綠意的草地場景;另一為工業風主題,以較前衛的作品作展出,表達超現實主義中的衝突美感。

同時,即日起至5月12日小西門B1F微藝廊舉辦《幾何空間》展,將潛意識以幾何元素的概念呈現,將展區切分為三個空間,由圓形、方型、三角形構成搭配粉色、綠色、黃色等色彩,營造出超現實感。

另外,3月16、17日與迷路市集合作於西門廣場舉辦《OH!BAD黑白日》狂歡派對,邀請民眾一起穿著黑白色系dress code,一同感受藝術、音樂與美食。

《超現實 ON THE WAY》

時間:即日起至2019/5/5

地點:新光三越台南小西門B1F連通道

《幾何空間》

時間:即日起至2019/5/12