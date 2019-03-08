鍊墜藏巧思！蕭邦小丑好童趣 喬治傑生表達自我個性

2019-03-08 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



鍊墜是許多人最鍾愛配戴的珠寶單品。掛在項鍊上的時候，鍊墜的位置是最接近心臟的珠寶，所以最適合收藏情感與心意；而另一方面，短一點的項鍊接近臉，也是最容易被注意到的地方，可以用鍊墜的設計配戴出自我風格。瑞士頂級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）推出俏皮童趣的小丑鍊墜，向1985年品牌首款珠寶致敬；而丹麥皇家御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）則一口氣推出多款鏈墜新作，還可裝飾手鍊，搭上近年來吹起的珠寶混搭風。

聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele一直對馬戲團情有獨鍾，早年曾為自己設計一款滑動鑽石和彩色寶石的小丑珠寶作為私人收藏。不過後來這款設計給了她豐富的靈感，衍生出如今品牌最具知名度的經典滑動鑽石Happy Diamonds系列。今年全新登場的限量Happy Clown小丑項鍊，頭頂鑲嵌紅寶石、領結則點綴鑽石，大款小丑項鍊的眼部則鑲嵌兩顆總重0.02克拉藍寶石，圓滾滾的可愛肚子則分別滑動著5顆或3顆的滑動彩色寶石與鑽石，四肢還可輕輕擺動，限量100件。