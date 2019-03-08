少了「這一味」！網瘋傳「一蘭黃金比例」台灣吃不到

2019-03-08 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



強調可以依照個人喜好客製化的「一蘭拉麵」，最受歡迎的吃法是什麼呢？近期日本網路流傳一組由一蘭資深員工調查出的「黃金比例」，包括口味濃淡、油濃郁度、秘傳醬汁倍數等選項都有關鍵比例。但其實這樣的黃金比例，在台灣並沒有辦法完整重現，只因為台灣缺少「白蔥」的選項。

一蘭招牌特色之一，就是會提供「元祖點菜單」，讓顧客可以依照個人喜好選擇拉麵的細節。根據日媒「日刊SPA」報導，一名資深一蘭拉麵員工深入日本各地分店，研究出最多人喜歡的組合為「口味濃淡：濃。油濃郁度：超濃郁。蒜泥：1份。蔥：青蔥、白蔥混合。叉燒：有。赤紅秘製醬汁：3倍。麵的硬度：超硬」。其中還提及，選擇3倍的赤紅秘製醬汁，才是醬汁和辣椒最完美的組合。

只是想要在台灣重現這份最受歡迎的「黃金比例」一蘭拉麵，恐怕就有難度了。一蘭拉麵表示，台灣一蘭的湯頭、醬汁等配料都是從日本空運來台，所以可以完整重現日本的滋味，但是由於白蔥保存不易，加上台灣人較常食用青蔥，因此台灣一蘭沒有供應「白蔥」，所以無法供應名單中「青蔥、白蔥混合」的組合。