千呼萬喚！《星際效應》限量表款終抵台

2019-03-08 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



腕表常是許多電影中男主角的造型必備單品，甚至是重要道具，如果你是一個狂熱的電影迷，勢必對漢米爾頓（Hamilton）的表款不陌生。因為在2014年的科幻大片《星際效應》、經典的MIB星際戰警系列電影，以及《蜘蛛人：返校日》都能看到品牌的腕表。

還記得，《星際效應》中，最關鍵的場景，男主角試圖在第四維度空間中，傳遞重要訊息給同樣是科學家的女兒，媒介便是一只Hamilton的復古風格腕表。不過大家不知道的是，這只表一開始只是品牌特別為電影製作出的「道具」，但實在是太讓人印象深刻，所以詢問度居高不下。因此，當《星際效應》續集電影，將在今年上映之際，Hamilton便順應表迷及電影迷的期待，推出了Khaki Field Murph限量腕表。而電影場景美術設計師Nathan Crowley還為這只特別的表款，設計出反應劇情張力的彩色條紋立方體表盒，全台僅60組。