千呼萬喚！《星際效應》限量表款終抵台
腕表常是許多電影中男主角的造型必備單品，甚至是重要道具，如果你是一個狂熱的電影迷，勢必對漢米爾頓（Hamilton）的表款不陌生。因為在2014年的科幻大片《星際效應》、經典的MIB星際戰警系列電影，以及《蜘蛛人：返校日》都能看到品牌的腕表。
還記得，《星際效應》中，最關鍵的場景，男主角試圖在第四維度空間中，傳遞重要訊息給同樣是科學家的女兒，媒介便是一只Hamilton的復古風格腕表。不過大家不知道的是，這只表一開始只是品牌特別為電影製作出的「道具」，但實在是太讓人印象深刻，所以詢問度居高不下。因此，當《星際效應》續集電影，將在今年上映之際，Hamilton便順應表迷及電影迷的期待，推出了Khaki Field Murph限量腕表。而電影場景美術設計師Nathan Crowley還為這只特別的表款，設計出反應劇情張力的彩色條紋立方體表盒，全台僅60組。
不只如此，在《蜘蛛人：返校日》中，飾演「鋼鐵人」的小勞勃道尼也是因為劇情需求，配戴了一只三角造型的Ventura表。但拍攝結束後，鋼鐵人依舊愛不釋手， 還央求Hamilton能讓他留下腕表當作紀念，甚至能少量生產，讓他能餽贈親友，因此促成了品牌量產的計畫。於是，Hamilton便連同出現在《MIB星際戰警》中的另一只Ventura表，復刻再推出。並從即日起至3月23日，於新光三越百貨A8館空橋腹地，舉辦快閃表展，能讓電影迷一次看到三個不同主題的表款，除了是複習電影經典片刻，更能仔細欣賞這些與電影息息相關的表款。
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