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愛情不是看外貌 從3部電影學「看懂內心」才是真愛

2019-03-08 16:47聯合報 記者劉小川╱即時報導

對於現今社會的價值觀來說，白、瘦、美，一直是大家對於女人的最高理想化標準值。還記得身邊有位女性朋友，有著黝黑的肌膚跟體態豐腴，通常聽到一些關鍵字，就很容易激怒到她的底限，請大家保持一顆善良的心，不要人身攻擊。

而在愛情裡面，並沒有所謂的標準值在，無論是外在與美貌都跟愛情無關，請別以貌取人。

在電視上的演員，男的帥、女的美，在現實生活中，並非有這麼多的典型美女，也造就了我們錯誤的價值觀；其實平凡的自己，也可以過得很美好，也該擁有令人稱羨的愛情，畢竟失敗的情感，是不論外貌多姣好都會發生的。

瘦身男女

這齣電影香港導演杜琪峰與韋家輝聯合執導，還特別到日本的橫濱拍攝，女主角鄭秀文，男主角為劉德華，在電影中，扮演著挑戰大家對於俊男美女的愛情觀點，在平凡人甚至對於自己身材沒有自信的人身上，也會有浪漫的氛圍。

Bridget Jones’s Diary（BJ單身日記）

電影主要講述，一個年過30的女主角，身材已經走樣，卻不是以一個貌美苗條的身材，去吸引男主角的注意，是一部走心、感人、浪漫的愛情電影。即使三位男主角都充滿了帥氣的男性魅力，但對於那些美貌過人的「妖精」來說，內在美，更勝一切。

Isn’t It Romantic（好不浪漫）

在情人節上映的一部愛情喜劇電影「好不浪漫」，邀請到Rebel Wilson擔任主演，女主角在「歌喉讚」裡，表現出令人瞠目結舌的演出，讓人過目不忘她在戲裡面的表現。

戲中說道一個長相平凡的胖女孩，在成長過程中，經歷了許多不順遂的事情，仍然在生活中展現自己的自信心，某天發現自己掉入了一齣「浪漫愛情喜劇」，自己當起了戲中的女主角，遇見迷人的男生後，直接向對方示愛，在面對愛情，卻產生許多的懷疑跟疑慮，在走出這樣的愛情「浪漫愛情喜劇」的自己，是否還能像裡面一樣做自己呢？

電影（好不浪漫）內的女主角，還是覺得，比較想做真實的自我，妳呢？圖／摘自網路
電影（好不浪漫）內的女主角，還是覺得，比較想做真實的自我，妳呢？圖／摘自網路
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不該用美醜去定義愛情的價值觀，是在「瘦身男女」精髓所在。圖／摘自網路
不該用美醜去定義愛情的價值觀，是在「瘦身男女」精髓所在。圖／摘自網路
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「BJ單身日記」女主角擁有的內在美，還是吸引到真正愛她、懂得欣賞她的另一半。圖／...
「BJ單身日記」女主角擁有的內在美，還是吸引到真正愛她、懂得欣賞她的另一半。圖／摘自網路
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