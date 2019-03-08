粉嫩的「小熊維尼櫻花限定版」全部都想要！7-11推9款櫻花季限定3C小物

2019-03-08 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



日前才在母親節預購推出超萌的迪士尼櫻花系列彩妝的7－ELEVEN，3月13日開跑的「城市櫻花季」活動更首次在櫻花季加入迪士尼櫻花系3C，主打9款小熊維尼櫻花限定版3C小物，每一款都可愛度爆表；同步還有集點加價購活動，除了6款膳魔師與迪士尼聯名的櫻花季限定款真空保溫杯，最吸睛的就是迪士尼櫻花季限定版的白色小熊維尼絨毛玩偶，不僅是粉絲必搶選項，也很適合白色情人節浪漫告白，全台限量僅有1萬個。

7－ELEVEN推出的9款小熊維尼櫻花限定版3C小物全部都是期間限定，有6款為3月13日開放預購，其中小熊維尼隨身型負離子空氣清淨機採用不鏽鋼時尚項鍊，體積輕巧可愛，負離子能達到最高2,000萬產生率，並採USB充電式設計，在室內模式下可連續使用30小時，售價3,680元；小熊維尼無線充電座支援最高15W無線快速充電，適用於符合Qi無線充電規格的手機、平板，售價990元；7－ELEVEN獨家販售的小熊維尼燈光行動風扇有著立體的小熊維尼造型，擁有3段風速變化、兩種燈光特效，使用USB充電，可重覆使用響應環保，售價990元；小熊維尼藍牙燈光喇叭結合小熊維尼可愛的頭部造型與粉嫩色彩，售價990元；另外還有櫻花限定版的小熊維尼系列筆電包、小熊維尼系列滑鼠墊。

另有3款為3月20日起在全台7－ELEVEN門市直接販售，泡泡歐蕾小夜燈收納盒是小熊維尼在泡澡的超萌造型，可用來收納小物，支援鈕扣電池及USB兩種供電方式，售價499元；小熊維尼系列水氧香氛機採用暖色燈光，具備三段亮度調節，可當做空間擺飾及小夜燈，售價990元；小熊維尼系列蜂蜜吐司機隨身碟共有16GB、32GB兩種容量，售價分別為690元、990元。