白色情人節為「他」搶好物 udn shopping讓你越買越多金

2019-03-08 17:04 聯合新聞網 udn買東西



38婦女節之後，下週四的「白色情人節」預備好了嗎? udn shopping看準白色情人節為「他」添好物的「他經濟」消費力道，推出讓情侶們愛戀加溫的「好會買專區」。udn shopping今（8）日宣布即日起至3/17，設置「好會買專區」，活動期間部分大型家電最低64折優惠，並祭出男人們都超想入手的Macbook下殺、Switch瑪利歐賽車豪華版等男士們喜愛的商品。3月每日不同現金回饋，除了新客送800、刷卡拿2000外，3/11~4/7間於指定專館消費，還可抽遠雄海洋公園門票，3/11當日購物更可享LINE Points 5%點數回饋，讓妳為「他」搶好物，udn shopping送好康。

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據udn shopping統計，男性消費者於站內平均消費總金額逐年增高，其中曾售出市價超過十萬的光陽機車、高單價的電視機、天王按摩椅、大型家電等都屢創佳績。udn shopping數據統計，男性消費者多半屬於理性並目標式購物族群，在心中已有特定購買目標時，優惠價格的多寡或現金回饋比例具優勢時，就會帶動下單的動機。因此成交率與成交金額都不低於「她」經濟的女性消費者。

看準三月的「她」&「他」商機，udn shopping除了38婦女節祭出的「就是要寵愛妳女神節活動」，3月11日起也趁適合送男性禮物的白色情人節推出「好會買」專區，推薦各式為「他」預備的好物，還要讓消費者購物賺好康。即日起至3月底止，除了諸多下殺商品及消費回饋外，更為udn shopping會員提供血拼出遊省錢趣，搭乘Uber享85折，搭車再享200元車資折抵，讓消費者越買越多金，甜蜜度過三月天。

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