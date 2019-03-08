頂級男鞋John Lobb攜手OAKROOM重回台灣市場

2019-03-08 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



擁有百年歷史的英國頂級男鞋品牌John Lobb一度因定位問題退出台灣，但今年品牌找來知名男裝選品店OAKROOM合作，以獨家代理的方式，再度重回Bellavita。

頂級男鞋品牌John Lobby最早於2009年就進駐Bellavita經營了將近10年，亦成的培養出對精品男鞋講究的消費者。不過在去年，在百貨方的經營策略改變下，以及品牌對行銷定位調整下，黯然離台。但很快的John Lobb找來同在Bellavita經營有成的紳士精品特選店OAK ROOM創辦人，一同攜手，再次於今年把品牌的成鞋系列帶進台灣，讓John Lobb仍在台北精品男鞋佔有一席之地。備有每季固定更新的成鞋系列之外，還提供了半訂製鞋款選擇，未來還會再視市場的需求來調整，是否每季由專人來台提供全訂製鞋的服務。