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頂級男鞋John Lobb攜手OAKROOM重回台灣市場

2019-03-08 15:28聯合報 記者曾智緯╱即時報導

擁有百年歷史的英國頂級男鞋品牌John Lobb一度因定位問題退出台灣，但今年品牌找來知名男裝選品店OAKROOM合作，以獨家代理的方式，再度重回Bellavita。

頂級男鞋品牌John Lobby最早於2009年就進駐Bellavita經營了將近10年，亦成的培養出對精品男鞋講究的消費者。不過在去年，在百貨方的經營策略改變下，以及品牌對行銷定位調整下，黯然離台。但很快的John Lobb找來同在Bellavita經營有成的紳士精品特選店OAK ROOM創辦人，一同攜手，再次於今年把品牌的成鞋系列帶進台灣，讓John Lobb仍在台北精品男鞋佔有一席之地。備有每季固定更新的成鞋系列之外，還提供了半訂製鞋款選擇，未來還會再視市場的需求來調整，是否每季由專人來台提供全訂製鞋的服務。

為了此次難得的合作，John Lobb亞太及中國區總監Nicholas Holt也從香港來台響應，他表示「近年，隨著市場對頂級靴子和鞋履的需求不斷增長，加上消費者追求優質、傳統以及擁有悠久歷史的品牌，因此John Lobb不斷在全球擴展業務，進行多元化的發展。與OAK ROOM的獨家合作，會讓更多台灣男性了解手工鞋的特色。」雖說是成鞋系列，不過每一雙John Lobb的紳士鞋，都在英國北安普頓工作坊中誕生，採用190道工序製作完成。講究皮革配色加上被公認製作鞋身架構的貼邊法，都是John Lobb多年人氣不衰的原因。

John Lobb以店中店的形式再次進駐Bellavita，並提供半訂製的服務。...
John Lobb以店中店的形式再次進駐Bellavita，並提供半訂製的服務。圖／OAKROOM提供
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OAKROOM與John Lobb合作，獨家引進成鞋系列，讓品牌仍在台北精品男鞋...
OAKROOM與John Lobb合作，獨家引進成鞋系列，讓品牌仍在台北精品男鞋佔有一席之地。圖／OAKROOM提供
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OAKROOM與John Lobb合作，在去年短暫離台後，重新回到台北精品男鞋市...
OAKROOM與John Lobb合作，在去年短暫離台後，重新回到台北精品男鞋市場。圖／OAKROOM提供
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