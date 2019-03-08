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影／吉卜力展全球第260萬名觀眾誕生

2019-03-08 15:24聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

歷經10年世界巡迴，此刻正在台北中正紀念堂展出的「吉卜力動畫手稿展」，今天迎來第260萬名觀眾，獲贈龍貓娃娃當作禮物。幸運兒張雅盈手抱龍貓公仔，身旁圍繞兩大人氣角色「龍貓」與「無臉男」，開心表示自己最喜歡的吉卜力角色就是龍貓，認為牠讓人有安全感，「每次龍貓出場，就好想擁抱牠」。

張雅盈是吉卜力迷，之前兩次造訪日本三鷹之森吉卜力美術館，台北華山文創園區的吉卜力展也沒錯過。她認為，吉卜力的每件作品都有各自的獨特風格，卻都能展現浪漫氛圍，令她深深著迷。透過動畫手稿展，可以看到作品的構圖與如何呈現，更深入理解兩大導演高畑勲、宮崎駿的內心世界。

主辦單位聯合數位文創營運長李佳諭表示，吉卜力動畫手稿展迄今巡迴全球23 個城市、創下260萬人次參觀的盛況，台灣是最終站，迄今也有15萬人買票、10萬人進場。

他指出，該展展出1400幅真跡手稿，涵蓋早期「風之谷」到近期「回憶中的瑪妮」歷年吉卜力工作室代表作品，更有兩大導演高畑勲、宮崎駿在吉卜力工作室尚未成立前參與創作的「小天使」與「小安妮」等33個作品，引領觀眾一探動畫電影內迷人的角色設定、背景處理、關係位置與動作指示等。

而想要跟幸運兒一樣巧遇龍貓、無臉男的粉絲們也別擔心沒機會。無臉男於３月10日前，都會不定時於展場裡無聲無息穿梭；龍貓也將於展期最後，定時出現與民眾同歡合照，詳細見面會時間請見「吉卜力動畫手稿展」粉絲團。

「吉卜力動畫手稿展」迎來全球第260萬名觀眾。這位幸運兒張雅盈手抱龍貓公仔與大型...
「吉卜力動畫手稿展」迎來全球第260萬名觀眾。這位幸運兒張雅盈手抱龍貓公仔與大型龍貓公仔合影。記者陳宛茜／攝影
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吉卜力動畫文創
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