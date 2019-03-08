大同大學無線耳機平面天線「零妙差」 電競選手首選

2019-03-08 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



大同大學電機系教授黃啟芳與實驗室團隊，前年起投入無線電競耳機的天線研發，短短一年多，「平面天線」技術已成各知名電競耳機大廠的首選。黃啟芳說，無線電競耳機最關鍵就是：頻率和距離，克服這兩項，才能達到選手們要求的「立體、臨場感、零秒差」。

拆開耳機外殼，有幾條不起眼的金屬條，黃啟芳解釋：「這就是關鍵！」跟一般人想像的「天線」不同，電競耳機用的是「平面天線」，比有線耳機需要更高、更嚴謹的規格。包含電競選手起身行走的距離，耳機外殼的材質、甚至電競場所大樓的隔間，都不能影響收訊，更要做到「零秒差」。

大同大學表示，對電競選手來說，耳機是關鍵配備之一，尤其是射擊類的遊戲，槍聲的方向、敵人的腳步聲從哪裡來，透過耳機「聽聲辨位」，無線電競耳機要達到這樣的水準，研發技術需要跨過高門檻。

聽起來容易，但學問可不小。大同大學在民國67年成立「微波實驗室」，是國內最早投入天線領域的實驗室之一，技術相當成熟。跨足全球火熱的電競產業順理成章，但最關鍵的還是「量身訂做」、「軍方規格」的微調技術，黃啟芳表示，大同大學的量測設備，可以依照各家耳機外殼材料與造型的需求，「調整出效能最好的平面天線」。