大戶屋推「鹽麴檸檬豬肉鍋」 挑逗女生最愛微酸口感

2019-03-08 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



今天是38婦女節，加上時序進入春天，消費者的口味從濃郁轉為清爽，日式定食品牌「大戶屋」趁勢搶攻女性味蕾，特別結合鹽麴與鍋物兩種高人氣組合，推出對應時節的清爽微酸料理「鹽麴檸檬豬肉鍋」，帶有黃檸檬的滋味，加上豬肉、海老（白蝦）鮮甜，搭配滿滿野菜與豆腐，主打喜歡清爽口感的女性族群。

大戶屋品牌長周繼正指出，此次推出的「鹽麴檸檬豬肉鍋」新品，除每日各店現熬柴魚高湯，並使用最具特色的日本進口鹽麴調味，豬肉則採用信功肉品的三元豚，鍋物中還有安心代表義美食品的非基改黃豆嫩豆腐。

鹽麴檸檬豬肉鍋預計3月19日起上市，季節限定販售，售價340元。為吸引更多消費者嚐鮮，享聚卡會員憑享聚卡點購鹽麴檸檬豬肉鍋，可享95折優惠。

周繼正並進一步指出，台灣人愛吃鍋，熱門網路美食排行前幾名，總有鍋物蹤影。「大戶屋」內部銷售觀察也顯示，鍋物料理逐年成長，經典野菜豬肉鍋、泡菜豬肉鍋，穩坐人氣排行榜前10名，過去推出季節限定的鹽麴龍虎斑海老鍋、牛肉壽喜燒鍋更是開賣就熱銷，其中壽喜燒牛肉鍋更因受到消費者喜愛，從期間限定變為長銷餐點。