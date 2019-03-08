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三月好濕冷 樂天市場推薦「抗濕」好物

2019-03-08 12:56經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

三月陰雨綿綿，日商樂天市場要與消費者一同找回舒適的居家環境，打敗黴菌抗戰，今（8）日宣布，即日起至3月31日止，全站消費滿3000元，點數最高回饋15%，更額外加碼限定樂天市場APP消費滿千折百元。

樂天表示，高溫高濕的環境會讓細菌、病毒及過敏原大肆蔓延，為減少黴菌滋生，控制居家濕度成首要任務，帶動相關商品買氣，近兩周站上「除濕」、「防潮」等關鍵字，搜尋量激增六成，銷售量也較去年同期成長超過三成，其中以除濕盒、除水袋、硅藻土等商品最受歡迎。

樂天觀察，南風天濕氣重、空氣中總是會產生一股濃濃的霉味，不只衣服，連家居品都遭殃，樂天市場針對不同的族群，如外宿族﹑學生族﹑小家庭等推薦各種除溼聖品，和家裡的黴菌說再也不見。包括日立18公升除溼機、夏普迷你空氣清淨機，亦或是愛樂美除濕棒、硅藻土金字塔等，皆為可考慮選購的商品。

樂天同時發現，潮濕除了直接影響到居住環境﹑空氣之外，同時也會造成食物與各種家居用品有所影響，防潮小物輕鬆簡單就能杜絕潮濕，讓家中每個小細節都能遠離溼答答的窘境，特別推薦站上防潮小物，如kamera防潮箱、真空收納袋收納箱、五穀雜糧零食收納桶、 sealabag 膠帶封口機等。

黴菌衣服抗戰
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