網購助犯罪 手機洩隱私？《網路安全威脅報告》揭6發現

2019-03-08 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



賽門鐵克公司今發佈第24期《網路安全威脅報告》（ISTR），詳細整理網路威脅態勢，並對全球威脅活動、網路攻擊動向和攻擊動機提供深度洞察。回顧2018年，發現整體勒索軟體感染雖然因為收益縮水而減少，但網路攻擊與加密劫持的數量大幅增加，攻擊形式也產生變化，且隨著雲端、智慧手機、物聯網的普及，也讓網路安全威脅越來越多元且猛烈。

今年度報告揭露了6大發現，包括：網頁表單內容劫持成網路罪犯牟取暴利的最新途徑、加密劫持和勒索軟體的收益縮水，但針對企業的威脅還在增加、PC安全問題將在雲端重現、「就地取材」式的工具和供應鏈漏洞助長攻擊強度、物聯網成為網路罪犯和攻擊組織的目標，還有眾多資料隱私事件帶來數據隱私大覺醒。

其中與大家日常最相關的，就是網頁表單內容劫持與數據隱私了。表單劫持是網路犯罪分子通過將惡意程式碼植入零售商網站以竊取購物者的支付卡資訊，犯罪者靠販售信用卡資訊得利，消費者則可能落入信用卡盜刷、詐騙的陷阱。消費者除了使用全面的安全解決方案，也避免在不明網站購買、填寫個人財務相關資訊。