這家餐廳的菜 被畫進「日本最暢銷漫畫」裡了！

2019-03-08 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



全球70億人口，你知道「世界上最知名的上班族」是誰嗎？答案恐怕是漫畫主角「島耕作」。三十多年來，漫畫為求引人入勝，出現許多實際場景，但用「A CUT」真實品牌名稱，鉅細靡遺的描繪一家牛排館，且畫出服務人員、牛排、配菜、紅酒、甜點，還真是「史上頭一遭」！

漫畫主角「島耕作」歷任學生、主任、課長、部長、社長、會長等11個階段，出刊11部系列漫畫，連載超過30年，維持人氣不墜；台灣發行量突破110萬冊，全球發行量突破4,000萬冊，漫畫因真實描寫職場奮鬥史，更被譽為「日本上班族的一生」、「上班族必讀聖經」、「全日本最經典的職場漫畫」，還曾被日本前首相麻生太郎當作「外交禮物」送給外國使節，漫畫系列因大受歡迎，被改編成紀錄片、電視劇、電影、動畫等，足見漫畫大師弘兼憲史在日本漫壇的巨擘地位。

據了解，漫畫「會長島耕作」將於3月下旬首度在台灣與日本同步上市，最新一刊第11集中以「台灣」為主題，除知名景點外，「全台只有一家餐廳」被日本漫畫大師弘兼憲史「神還原」，完整的繪入了漫畫中，且長達8個版面，「美食一度成為主角」，畫出了「A CUT牛肉」、「韃靼牛肉」、「祕密花園甜點」、「紅酒分享器」等，並於漫畫中盛讚美味程度。

經詢問，原來是漫畫大師弘兼憲史曾於去年中親自到「A CUT」用餐，留下深刻印象，返抵日本後創作，最新一期的主題為「台灣」，「A CUT」也就成為漫畫中的「獨家餐廳」。