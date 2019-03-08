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錢來了！Dior高雄漢神全新概念店開幕　男裝店首度登場

2019-03-08 11:17聯合報 記者顏甫珉╱即時報導

隨著近期「高雄」話題熱烈，而「錢」也真的來了，各大精品大手筆投資高雄，法國精品Dior就在高雄漢神，開設全新概念店，商品涵蓋女裝、鞋履、配件、包款到珠寶與鐘錶等全系列商品。另外同步帶來Dior Men男裝店也在漢神開幕，這也成為台北以外，唯一的一間Dior Men男裝專賣店。

Dior漢神精品店，以全新的概念店呈現Dior巴黎的時尚美學，店內裝飾包含委託Peter Marino邀請來自全世界各地的藝術家，為Dior特別打造的藝術陳列作品，與專賣店合而為一，因此每一家Dior的專賣店內的陳列藝術作品，皆迥異體現獨一無二的高訂量身訂製精神。

隨著漢神百貨2、3樓的重新開幕，同時迎來首度登陸於高雄的Dior men男裝專賣店，也正式對外公開，成為台北以外唯一的一家Dior men男裝專賣店。

迎接Dior漢神重新開幕的是2019春夏的時裝系列，包括全新男、女裝的新登場。

Dior讓女人跳舞　服裝與身體對話

Dior 2019春夏女裝是充滿詩篇的風格，創意總監Maria Grazia Chiuri以舞蹈為主題，當時巴黎發表時，就有邀請傳奇舞團L-E-V舞蹈團在現場跳舞，與模特兒走秀相互交錯，上演一場精彩大秀，也成為巴黎時裝周中，網路討論聲量最高的一場秀。

回到細節面，Dior女裝在Maria Grazia Chiuri操刀下，秉持仙女風格，雪紡、刺繡、裙衣等交錯堆疊，是女人的身體與服裝間，上演各種對話，剛硬與柔美的剪裁、面料風格衝突又協調，帶出Dior女人的多元樣貌。

女裝配件繁複刺繡　新鞋款「透」出新高度

包款方面，這回大量有花朵、大自然等元素刺繡，全面手工與顏色濃豔，讓女人一看就愛上，鞋款除有呼應舞蹈的平底鞋，還有近年當紅的老爹鞋，推出乾燥玫瑰色，絕對讓台灣女生埋單。另一款透明鞋跟的高跟鞋，有著舞蹈般的綁帶設計，是春夏最迷人的風情。

Dior men讓男人粉嫩

作為Kim Jones入主Dior後的首季男裝系列，2019春夏重新賦予Dior men全新形象，充滿法式浪漫風情，粉嫩色調讓男人多了分柔性味，師法Dior先生從大自然取經，花卉、蜜蜂躍上配件、衣服，全系列賣相佳。

Kim Jones融入女裝高級訂製服的作法，男裝面料也有提花、刺繡等元素，珠羅紗、皮革、毛海、喀什米爾羊毛等交錯運用，整體色系素淡清雅，白、黃、淡粉、大地色系與黑色貫穿，重新詮釋法式男人穿著中的優雅風格。

其中也能看到高級訂製服工藝，如西裝上的對角排扣，與以往西裝版型與眾不同，Relax Fit的剪裁，讓男人穿出瀟灑感。

Dior men配件好燒　蜜蜂、KAWS太迷人

Kim Jones向來是配件高手，經典馬鞍包Saddle讓男人也能使用，變成隨身肩背包、鑰匙包等均有，與女裝不同是多了拉鍊設計。與KAWS合作的經典蜜蜂，是最迷人的新標誌，除有胸針、衛衣、長襪外，特別運用雷射切割的鏤空皮革包款中，也能一窺蜜蜂的可愛。

Dior在高雄漢神開設全新專賣店。圖／Dior提供
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Dior Oblique 藍色斜紋刺繡帆布後背包、120,000元。圖／Dior...
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Dior Men米色雷射切割籐格紋鏤空小牛皮KAWS小蜜蜂托特包、170,000...
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Dior Men SADDLE淺褐色粒紋小牛皮馬鞍肩背包、90,000元。圖／D...
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Dior Jadior 裸色平底鞋、28,000元。圖／Dior提供
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Dior D-Connect粉膚色橡膠球鞋、34,000元。圖／Dior提供
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Dior My ABCDior胭脂粉籐格紋小羊皮提包搭配客製化掛飾背帶、120,...
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Dior Men OBLIQUE後背包、49,000元。圖／Dior提供
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Dior Étoile裸色繫帶透明鞋跟高跟鞋、47,000元。圖／Dior提供
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Dior Men彩色透明花卉印花高筒帆布鞋、35,000元。圖／Dior提供
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Dior DiorSoLight1面罩式裸色墨鏡、14,500元。圖／Dior提...
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Dior Saddle胭脂粉小牛皮馬鞍腰包、56,000元。圖／Dior提供
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Dior Men男裝在高雄漢神也能買到。圖／Dior提供
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Dior漢神概念店呈現Dior巴黎的時尚美學。圖／Dior提供
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Dior Diorcamp紅色刺繡帆布郵差包、105,000元。圖／Dior提供
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Dior看好高雄前景，大手筆開設全新概念店。圖／Dior提供
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