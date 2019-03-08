錢來了！Dior高雄漢神全新概念店開幕 男裝店首度登場

2019-03-08 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 顏甫珉 ╱即時報導



隨著近期「高雄」話題熱烈，而「錢」也真的來了，各大精品大手筆投資高雄，法國精品Dior就在高雄漢神，開設全新概念店，商品涵蓋女裝、鞋履、配件、包款到珠寶與鐘錶等全系列商品。另外同步帶來Dior Men男裝店也在漢神開幕，這也成為台北以外，唯一的一間Dior Men男裝專賣店。

Dior漢神精品店，以全新的概念店呈現Dior巴黎的時尚美學，店內裝飾包含委託Peter Marino邀請來自全世界各地的藝術家，為Dior特別打造的藝術陳列作品，與專賣店合而為一，因此每一家Dior的專賣店內的陳列藝術作品，皆迥異體現獨一無二的高訂量身訂製精神。

隨著漢神百貨2、3樓的重新開幕，同時迎來首度登陸於高雄的Dior men男裝專賣店，也正式對外公開，成為台北以外唯一的一家Dior men男裝專賣店。

迎接Dior漢神重新開幕的是2019春夏的時裝系列，包括全新男、女裝的新登場。

Dior讓女人跳舞 服裝與身體對話

Dior 2019春夏女裝是充滿詩篇的風格，創意總監Maria Grazia Chiuri以舞蹈為主題，當時巴黎發表時，就有邀請傳奇舞團L-E-V舞蹈團在現場跳舞，與模特兒走秀相互交錯，上演一場精彩大秀，也成為巴黎時裝周中，網路討論聲量最高的一場秀。

回到細節面，Dior女裝在Maria Grazia Chiuri操刀下，秉持仙女風格，雪紡、刺繡、裙衣等交錯堆疊，是女人的身體與服裝間，上演各種對話，剛硬與柔美的剪裁、面料風格衝突又協調，帶出Dior女人的多元樣貌。

女裝配件繁複刺繡 新鞋款「透」出新高度

包款方面，這回大量有花朵、大自然等元素刺繡，全面手工與顏色濃豔，讓女人一看就愛上，鞋款除有呼應舞蹈的平底鞋，還有近年當紅的老爹鞋，推出乾燥玫瑰色，絕對讓台灣女生埋單。另一款透明鞋跟的高跟鞋，有著舞蹈般的綁帶設計，是春夏最迷人的風情。

Dior men讓男人粉嫩

作為Kim Jones入主Dior後的首季男裝系列，2019春夏重新賦予Dior men全新形象，充滿法式浪漫風情，粉嫩色調讓男人多了分柔性味，師法Dior先生從大自然取經，花卉、蜜蜂躍上配件、衣服，全系列賣相佳。

Kim Jones融入女裝高級訂製服的作法，男裝面料也有提花、刺繡等元素，珠羅紗、皮革、毛海、喀什米爾羊毛等交錯運用，整體色系素淡清雅，白、黃、淡粉、大地色系與黑色貫穿，重新詮釋法式男人穿著中的優雅風格。

其中也能看到高級訂製服工藝，如西裝上的對角排扣，與以往西裝版型與眾不同，Relax Fit的剪裁，讓男人穿出瀟灑感。

Dior men配件好燒 蜜蜂、KAWS太迷人