「買一送一」又來了！這3家連鎖咖啡下午茶最超值

2019-03-08 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



連鎖咖啡不只「買一送一」，業者加入「下午茶」同步行銷，有更多優惠可享。

伯朗咖啡館主打兩款4吋蛋糕，清新酸甜的黑醋栗青蘋慕斯與熱情香甜的芒果巧克力慕斯，每款售價220元。

，任選1款4吋蛋糕搭配任2杯飲品現折100元。其中，黑醋栗青蘋慕斯口感甜中帶酸，女性消費者最愛；熱情香甜的芒果巧克力慕斯，嚴選法國鮮奶油製作，濃郁香甜口感滑順，能滿足不同的消費者。此外，連續5個周日下午2點至4點於撫順公園旁的中山三門市，現場有吉他或電子琴自彈自唱，大杯美式咖啡與限定蛋糕組合價149元。

消費者最愛的「買一送一」，則訂在「伯朗分享日」。伯朗咖啡多數門市將於3月11日、3月25日舉辦飲品分享日買一送一，全時段不限品項，為上班族們加油打氣；Lounge卡友每周五持伯朗Lounge卡全額扣款，也可享飲品買一送一。

西雅圖極品咖啡則推出22周年慶活動，3/11日至3/15每天11:00~20:00憑手機/平板於門市出示優惠圖，單點飲品享第二杯半價優惠；同一期間針對西雅圖家族卡友另有感心回饋，憑家族卡單點飲品享第二杯22元優惠。3/16(六) 生日慶當天11:00~20:00，單點飲品享「買一送一」優惠。周年慶期間，西雅圖極品咖啡另推出限定飲品「海鹽焦糖拿鐵」。