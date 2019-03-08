年後餐飲淡季 台中人氣吃到飽推4人同行1人免費

2019-03-08 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



農曆春節過後進入餐飲淡季，台中飯店業者紛紛推出優惠搶客。台中林酒店「森林百匯」即日起至4月30日，推出平日午、晚餐「四人同行一人免費」，周五晚餐除外，以及假日下午餐「三人同行第四人加100」，吸引不少民眾搶優惠。

林酒店表示，促銷活動期間，除了招牌菜色「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」無限量供應之外，主廚團隊更以日韓美食為主題，精緻呈現「韓式部隊鍋」、「韓式芝士烤豬肋」、「韓式拌飯」、「韓式泡菜PIZZA」、「鐵炮壽司」、「鐵火和風沙拉」、「照燒豬肉串」等日韓料理。

台中亞緻大飯店為慶祝12年周年，推出「12周年揪團品味」活動，凡是三月壽星，揪團滿12人以上到27樓宴會廳、28樓異料理或46樓頂餐廳點期間限定餐點，即加贈該飯店標準客房平日住宿券一張，更可享壽星專屬優惠。